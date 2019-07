Ley garrote no afecta la libertad de expresión, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se afecten la libertad de expresión y los derechos humanos de los ciudadanos en Tabasco con la Ley Garrote, por la que se sanciona hasta con 20 años de cárcel a los manifestantes que bloqueen las obras públicas.

“Hay que ver eso, pero yo tengo el informe que no se afectan derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos, este es el informe que tengo”, afirmó durante la conferencia mañanera.

Insistió en que la reforma de fondo es para evitar extorsiones a Petróleos Mexicanos, a mediano plazo, porque muchos no entienden que ya se acabó el antiguo régimen.

“Es acabar con la corrupción comenzando arriba para dar el ejemplo, porque estoy convencido que la corrupción se extendió de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. No creo para nada, rechazo, la versión que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México, así, lo rechazo por completo, hasta podría decir que es un absurdo lo menos, porque en nuestro pueblo siempre lo he dicho, hay una gran reserva de valores, culturales, morales, espirituales”, comentó.

Luego de que ayer, aprobaron en el Congreso Local la Ley Garrote, por la que se endurecen las sanciones contra los que impidan en manifestaciones la construcción de obras públicas, incluso se establece como delito.