Lluvia "disuelve" evento de Sheinbaum en CDMX

La intensa lluvia que cayó ayer en Ciudad de México disolvió la asamblea informativa de Claudia Sheinbaum en la alcaldía Gustavo. A Madero uno de los principales bastiones morenistas en la capital.

"Nos cayó, de verdad, un tormentón. No sé consideró la lona por alguna razón, pero hay que regresar a la GAM. Me dicen los compañeros que había mucha gente temprano pero con la granizada y la lluvia ya no pudieron", dijo a los medios de comunicación al terminar el evento que duró poco más de veinte minutos.

La convocatoria citaba a las 18.00 horas. Pero Sheinbaum llegó algunos minutos retrasada. Las caras de impaciencia se transformaron en sonrisas cuando a las 18.18 apareció una muñeca de cartón de dos metros que animaba al quórum y de repente se empezaron a escuchar murmullos de "ya llegó, ya llegó Claudia".

Llegó en Cablebús, una de las construcciones insignia de su administración al frente de la capital. Y fue recibida con vítores de "Es Claudia, es Claudia".

Ente los asistentes eran fácilmente identificables burócratas y trabajadores de la Ciudad de México. Por ejemplo, una comitiva de trabajadores del transporte capitalino que la recibieron haciendo gala de unas playeras a las que se les serigrafió en tinta guinda la silueta de Sheinbaum y la leyenda: "CETREMS CIENCIA Y ACADEMIA".

A pesar de la tormenta, Claudia Sheinbaum fue arropada por políticos de Morena en su visita a Cuautepec este miércoles. Arriba de la tarima junto a ella se dejaron ver a varios diputados de la demarcación.

Abajo, su gente: Varios de estos personajes no perdieron la oportunidad de hacer exhibición de lo bien ejercitado que tienen su músculo político en la región y a pesar de que la primera en llegar a la cita en la cancha de fútbol de Campos Revolución fue la lluvia acompañada de granizo, al menos un centenar de personas, se quedó de pie.

El evento fue organizado por los liderazgos locales como parte de las giras que Sheinbaum junto a las demás corcholatas de Morena han seguido desde finales de junio para convertirse en la o él ganador de la encuesta que definirá la candidatura presidencial del partido.

Se esperaban al menos mil personas, pero la lluvia descafeinó la asamblea. Cientos de sillas habían sido dispuestas para que los asistentes pudieran escuchar cómodamente a la ex Jefa de Gobierno, pero con la lluvia fueron retiradas.

Los trabajadores de la empresa a la que se le rentaron las sillas trabajaron bajo la lluvia doblando y apilando los asientos de plástico negro aún cuando la aspirante presidencial daba su breve discurso de apenas 26 minutos.

Una cortina cerrada de paraguas invadió el campo de fútbol inundado donde inevitablemente se hizo un lodazal. Los asistentes a la asamblea informativa se arrejuntaban lo más que podían para pelearse un tramito de paraguas o de lona improvisada según fuera el caso.

Así, mientras la aspirante presidencial para las elecciones de 2024 daba un discurso exprés, varios en la tarima aprovecharon para tomarse las más fotos que pudieron. Entre ellos, el diputado local Jeancarlo Lozano.

Tras una votación a mano alzada como las que acostumbra el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus propios eventos, Sheinbaum se comprometió a regresar a la alcaldía Gustavo A. Madero en agosto, para de nuevo llevar a cabo su asamblea informativa sin que la lluvia lo complique todo.

“Regresamos a esta maravillosa alcaldía, que lleva el nombre de un patriota mexicano, el hermano de Francisco I Madero (…) regresamos a la Gustavo A Madero el martes 8 de agosto a las 11 de la mañana”, dijo desde la tarima.