La Mañanera vista por Reyes Razo | "Aquí está la nave de los frívolos"

"Que el pueblo se entere. Que mire y compruebe. Que no le cuenten. Que no lo mareen. Aquí está ¡señoras y señores! el paraíso volante. El Edén de los aires. La nave de los ostentosos, los extravagantes, los insensibles, los frívolos. ¡Ea! Todos a lo que fue - ya no es, ya nunca será- el Hangar Presidencial. Avión de los lujos y los excesos. Monumento de la prepotencia. Muestra material de un club de ricos que servía a los ricos. Evidencia de la "corrupción: ¡Peste! Mal mayor. Corrupción. Voy a exterminarla. Erradicarla es ruta, vía a la transformación. A la 4T. Corrupción, lo más dañino que conoce el pueblo. Ni los siglos de dominación española empobrecieron al país como los neoliberales. Mimados entre ellos. Dueños del país. Gestores de los adinerados...”

Sociedad Así es el interior del avión presidencial que utilizó Peña Nieto

El Presidente Andrés Manuel López Obrador convoca a todos los mexicanos a recorrer las dependencias del avión TP -01. Aparato rebautizado "José María Morelos y Pavón".

Transporte que utilizó desde el año 2014 el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Gesto de ofendido el suyo al reclamar:

"¿A quién se le ocurriría dar el nombre de ‘El Generalísimo’ a este aparatoso e inútil aparato?", planteó López Obrador y prosiguió: "El, Morelos que eligió ser tenido por ‘Siervo de la Nación’. Cura que en sus ‘Sentimientos de la Nación’ expone sus ideales. Que se atenué la terrible desigualdad. Que se modere por igual opulencia y estrechez. Que las oportunidades sean para todos. Que el patrón no avasalle al peón. Que Agustín de Iturbide. Antonio López de Santa Anna. Porfirio Díaz, bueno - se animó López Obrador-hasta Carlos Salinas de Gortari le hubieran puesto a este avión cuya mera compra ofende, agravia, lastima al pueblo de México".

"Los conservadores, los tecnócratas, los neoliberales que dominaron el mundo político de México 36 años nunca se timaron la molestia de mirar hacia el pueblo. Siempre dieron la espalda a los pobres. Este avión - tan costoso, tan lujoso-probo que era un gobierno caro, ineficiente, corrupto, saqueador como no se había visto en este país.

Así es el interior del avión presidencial ✈️. Cuenta con sala de prensa, oficina, recamara, caminadora...



📲 VIDEO | @GaleanaDanielo https://t.co/MIXJsVJdDy pic.twitter.com/f1Um2WWXgE — El Sol de México (@elsolde_mexico) July 27, 2020 De 2016 a 2018, Peña Nieto gastó 404.4 mdp por usar el avión presidencial ✈️: https://t.co/Wp4AJRFSQQ



📲 VIDEO | @GaleanaDanielo pic.twitter.com/eXicOjdjYc — El Sol de México (@elsolde_mexico) July 27, 2020

Eso ya cambio. Hoy aquí gobierna el pueblo. El pueblo dijo ¡ya basta! Priva en nuestro país -aseguro López Obrador -, un gobierno del pueblo, con el pueblo, para el pueblo. En este territorio el pueblo manda. Y yo obedezco al pueblo. Yo veo al pueblo como un amo. Mi único amo es el pueblo”.

Convido López Obrador al director de la Lotería Nacional. ¿Como va la venta de billetes para el Gran Sorteo del 15 de septiembre? ¿Cuenta con billeteros muy calificados? ¿Los niños "gritones " ya ensayan?

Y don Ernesto Prieto tomó por su cuenta y riesgo ¡cómo no! A los hombres y mujeres del pasado. Los desviados, los abusivos, los ambiciosos. Esos " que identifica el señor presidente". Y de refilón, tangencialmente, como de pasadita, nomás por no dejar respondió que todo marcha como ¡ay! Entre nubes...

Sociedad De 2016 a 2018, Peña Nieto gastó 404.4 mdp por usar el avión presidencial

El señor Jorge Mendoza, director de Banobras, dio a conocer detalles del crédito financiero que armo el gobierno del señor Felipe Calderón Hinojosa para adquirir el avión que hoy no tiene para donde volar. Miles de millones. A pagar en casi 25 años.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reitero que los dineros que deje la venta-rifa-sorteo del avión Boeing 787-8 con mil 702 horas de vuelo, se destinaran a comprar equipos, instrumental, aparatos que cuiden, mejoren, recuperen la salud de los mexicanos.

"Existen dos posibles compradores del avión - actualizó el presidente López Obrador. Uno ya entregó un millón de dólares. Firmamos el contrato. Especifica ese documento que, si se presenta otro comprador con el dinero en la mano, ese se llevara el pájaro de acero. Desee luego -aclaro- siempre que la ONU apruebe la operación.

Limitó a los firmadores a visitar el avión.

"Yo no subiré a este aparato", rechazó. "Suban ustedes. Se mantendrá la transmisión. Las cámaras podrán filmar lo nunca visto. La ostentación, la extravagancia. La ofensa. Su compra fue un exceso. Un acto de prepotencia. El pueblo verá..."

Fragmento de la conferencia mañanera de hoy.