Manuel Espino, para superdelegado en Durango

En conferencia de prensa, el expresidente nacional del PAN dijo que está dando tiempo a que el propio Andrés Manuel López Obrador hable con otras personas “que quisieran que otra persona sea la encargada de la Dirección Federal, pero mientras no hay que perder el tiempo y sí acaso el Presidente decide nombrar a otra persona en la delegación, lo que he avanzado estará a su disposición, lo importante es ayudar a Durango y no meter zancadilla”.

Espino señaló que la designación del representante del presidente de México en Durango, se ha tornado polémica y la grilla que se ha desatado, bajo un enfoque “de politiquería”.

Ratificó que su compromiso es con el Presidente de la República, por lo cual ha implementado una estrategia de diálogo con diversos actores duranguenses y de la Región Laguna, los cuales coinciden que en el estado existe desempleo y estancamiento de la economía, falta de infraestructura, mantenimiento a las carreteras y en el tema de las aportaciones federales es preciso incrementarlas.

Mientras que los líderes comunitarios se quejaron por las debilidades competitivas que atraviesan debido a la sequía. Espino Barrientos señaló que López Obrador le giró instrucciones en torno al abasto de agua y su calidad en la Laguna, por tanto entabló dialogo con empresarios y socios de la empresa Lala, ya que estaban considerando irse a otra entidad.

Añadió que el agua y los servicios de salud son los principales temas que el ejecutivo le ordenó investigar seguidos de la seguridad, ya que Durango se encuentra en riesgo debido a que se ha agudizado la depresión económica y eso puede ser un detónate de inseguridad.

El también empresario resaltó que un gran número de funcionarios con los que ha tenido acercamiento están en “la grilla” ya que están al pendiente de reacomodos en los partidos políticos y las próximas elecciones. Ante ello los convocó a que se concentren en buscar alternativas de desarrollo.

Subrayó que ha tenido acercamiento con el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres vía telefónica quien le ha expresado la necesidad de realizar acciones como la presa El Tunal II, potencializar las inversiones con Asia y atender la infraestructura carretera.

Al ser cuestionado por su cargo respondió, “seré representante del presidente al momento de asumir el cargo, no ejerzo funciones de delegado, ni he ido a las oficinas del Bienestar, busco a personas que me aporten el diagnóstico lo más realista posible sobre Durango”

Explicó que fue designado por el presidente, mas no de manera formal, ya que urge poner en orden al gobierno federal en Durango.