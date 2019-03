Ebrard responde a Trump: México está actuando responsablemente en migración

Luego de que esta mañana Donald Trump acusará que México no está haciendo nada para detener a migrantes, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, respondió que se trabaja responsablemente en el tema.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que aunque Estados Unidos y México tienen posturas distintas sobre migración, trabajan en coordinación para avanzar en materia migratoria.

Estamos trabajando con la autoridades de EU para avanzar en la coexistencia de nuestras posturas distintas sobre migración. México actuará responsablemente en el tema a partir de su propia visión, expresada en el Pacto de Marrakech para una migración ordenada y segura. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 28 de marzo de 2019

A través de su cuenta de Twitter, Ebrard recordó que México actúa de acuerdo al Pacto de Marrakech para una migración ordenada y segura.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, durante su conferencia matutina, que su gobierno atenderá con empleo a los migrantes y que respeta la postura del mandatario estadounidense.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente AMLO

Trump tiene una visión, la cual respeto, pero nosotros tenemos como estrategia fundamental para la migración la creación de empleos y estamos seguros que lograremos que la gente no tenga que emigrar



El tema migratorio se está atendiendo y más las causas que lo originan, estamos trabajando en el sureste para que hayan más empleos, tenemos que atender el desarrollo en Centroamérica

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevamente un nuevo reclamo contra México.

En su cuenta de Twitter, el republicano publicó:

México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Todos hablan y no hay acción. Del mismo modo, Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero durante años y no hacen nada. A los demócratas no les importan las leyes. ¡Que se cierre la frontera sur!