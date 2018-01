Margarita Zavala defiende a México contra Trump, afirma que no pagará el muro

La aspirante a candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala Gomez del Campo, rechazó que México pague el muro fronterizo que plantea construir el presidente norteamericano Donald Trump.

A través de su cuenta de Twitter, Zavala mencionó que se opone a que México pague tanto por vía directa o indirecta la barrera entre las dos naciones, y añadió en su mensaje electrónico una noticia de la cadena CNN, en la que se indica que Donald Trump "reitera que quiere el DACA, pero a cambio del muro fronterizo... y que México lo pagará".

Mundo Pese a haber pedido dinero al Congreso, Trump dice que México pagará el muro

Ante esta noticia, la aspirante independiente a la presidencia de la República, y quien en días recientes presumió que alcanzó el apoyo ciudadano necesario para ser candidata presidencial, reaccionó en Twitter respecto a la condición de Donald Trump para el muro fronterizo y apuntó:

"Señor Trump, México no va a pagar por su muro, que ofende y agrede. No de manera directa, no por vías indirectas. Ni hoy ni mañana ni nunca", escribió la precandidata.

Sin embargo, en su comunicado electrónico, la candidata independiente no agregó la dirección electrónica del mandatario estadounidense, quien en varias ocasiones suele responder a sus detractores.