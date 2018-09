Martí Batres ordena investigación contra panista que se quiere "zumbar" a mujer

Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República anunció una investigación en contra del senador del PAN Ismael García Cabeza de Vaca tras darse a conocer en medios nacionales una supuesta promoción del sexo servicio mediante mensajes de WhatsApp.

Batres escribió en su cuenta de Twitter que instruyó a las áreas jurídicas de Senado para que "analicen la situación y determinen lo conducente" tras el mensaje le llegaron respuestas de los internautas en las cuales le pedían desaforarlo.

Respecto al caso del senador panista Ismael García Cabeza De Vaca, instruí a las áreas jurídicas del @senadomexicano para que analicen la situación y determinen lo conducente. — Martí Batres (@martibatres) 26 de septiembre de 2018

Horas antes Batres señaló que tendría que ser el coordinador de su bancada, el que debería saber de este acontecimiento y el cual debería poner orden.

“Mi opinión es que hay que poner atención a las sesiones, sin lugar a dudas a veces hay información que llega por las vías electrónicas, puede llegar información por los teléfonos celulares, y por ahí a veces se envían textos, iniciativas…. tengo la impresión que esa no era información legislativa, hay que concentrarse en las sesiones”, acotó el presidente de la Mesa Directiva.

El coordinador de la bancada panista, Damián Zepeda, se negó a dar opinión o posicionamiento respecto al chat y las conversaciones que tienen sus senadores durante las sesiones en el Cámara alta.

La indignación corrió como pólvora en esta red social, estas son algunas de las respuestas al mensaje de Batres

Durante la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, en el Pleno del Senado de la República, se sorprendió al senador panista Ismael García Cabeza de Vaca en una charla en donde afirma quiere zumbarse a una mujer que aparece en bikini.

El senador Cabeza de Vaca, recibió una imagen dentro de un grupo en Whatsapp que llevaba por nombre Three Amigos, en éste uno de los integrantes, “Manito”, le escribe "pásame el cel del padrote no seas gacho, ya me la quiero zumbar", a lo que el panista contesta “ya somos dos”.

A respuesta de la imagen el senador Cabeza de Vaca abona respondió con emojis de cerdos, mientras que sus interlocutores lo secundan tras la suma a la moción de “Manito”.