Masoquistas quienes ven al pasado: AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador aquellos que prefieren las políticas de administraciones pasadas, son masoquistas.

“Hay quienes dicen que estábamos mejor antes, sólo que fuéramos masoquistas”, expresó.

Tras su recorrido por el hospital El Fuerte, el titular del Ejecutivo reiteró que las políticas neoliberales fueron las que dejaron fuera a los jóvenes de las universidades públicas, asintió que, siguiendo una política de privatización de la educación, en sexenios pasados rechazaban a más de 300 mil jóvenes de universidades públicas.

“Imagínense la irresponsabilidad, ¿qué no es mejor tener a los jóvenes estudiando?, imagínense el daño que causaron y todavía dicen que estábamos mejor antes”, dijo.

Reiteró también que al iniciar su sexenio comenzó con una política de austeridad, por lo que ordenó, se pusiera a la venta el avión presidencial, el cual iba a costar 7 millones de pesos a los mexicanos.

“¡Cómo creen que yo me iba a subir a ese avión! Es ofender al pueblo de México. El presupuesto de ese avión representaría 27 años del presupuesto que tiene El Fuerte”, afirmó.

Por otra parte, el presidente le pidió a la población comprensión, pues cuando acude a visitar las comunidades, le piden que se baje, pero él no lo puede hacer porque viaja en avión comercial.

“La gente quiere vernos y me pide que yo me baje: ‘Bájese, bájese’. Y no es por faltar al respeto, yo tengo mucho amor al pueblo, pero si me bajo no llego, no llegaría”, reiteró durante su gira.

Pidió paciencia al “pueblo”, pues “no traigo guaruras, guardaespaldas, porque ya no existe el Estado Mayor Presidencial” ni hay avión presidencial... que entreguen sus planteamientos, yo escucho todo”.

También pidió hacer a un lado las diferencias político-electorales “porque no estamos en campaña”.

Llamó a los mexicanos que cuando venga la elección, “cada quien agarre su partido y ahí sí vamos a pelearnos de manera pacífica y a convencer, no a imponernos; vernos como adversarios a vencer, no enemigos a destruir. Tiene que haber mucho amor, tiene que establecerse en México la república amorosa, fraterna y que tengan también presente cuál es la forma de gobierno que poco a poco se tiene que ir internalizando”, finalizó.