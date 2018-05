"Me consta su honestidad y capacidad"; Cordero dice que votará por Meade

Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la mesa directiva del Senado, le dará su voto a su amigo José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI, PVEM y Panal a la Presidencia de México.

“Voy a votar por @JoseAMeadeK. Me consta su honestidad y capacidad. A diferencia de los otros candidatos, su trayectoria es limpia y de resultados”, lanzó el senador pianista a través de su cuenta de Twitter.

Unos minutos después, Meade Kuribreña agradeció el apoyo del panista con quien trabajó en el gobierno de Felipe Calderón.

El aspirante de la coalición Todos por México manifestó que siente muy agradecido y orgulloso, porque le aprendió mucho a Ernesto Cordero

“Fue mi primer amigo en la universidad y mi jefe. Su apoyo me compromete mucho a trabajar como él me enseñó, siempre por México”, dijo Meade, quien se encuentra en Tijuana, en donde participará en el segundo debate presidencial.

En tanto, Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, recordó que Ernesto Cordero tiene proceso de expulsión del blanquiazul por su alianza con el PRI.

"Hoy una muestra más de su servilismo al sistema. Hace tiempo que no representa al PAN", dijo sobre el anterior tuit de Cordero.

Zepeda afirmó que en el Frente estamos "quienes luchamos por cambiar México NO por continuar con el mismo gobierno."

