Me fortalezco recorriendo los pueblos: AMLO defiende sus giras de trabajo

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su decisión de retomar sus giras de trabajo cada fin de semana por distintos estados del país, a unos días de recuperarse del Covid-19, "me fortalezco recorriendo los pueblos", aseguró.

En conferencia de prensa desde Oaxaca, el mandatario argumentó que continuará atendiendo las necesidades del pueblo sin importar clases sociales, composiciones étnicas o culturales, independientemente "de banderas partidistas o creencias. Tenemos que gobernar para todos, eso es la democracia".

"Me dicen que cómo es que los fines de semana salgo y por qué las giras. La verdad es que me alimento, me fortalezco recorriendo los pueblos, esto es lo que me permite fortalecer mis convicciones para salir adelante, la comunicación con la gente, con el pueblo".

López Obrador acudió a Oaxaca para entregar un camino rural en San Mateo Tlapiltepec, donde reiteró que este domingo ofrecerá una conferencia matutina para dar a conocer el plan Nacional de Vacunación.

El mandatario señaló, respecto a la obra que se realizó en esta zona, que estas acciones ayudarán a disminuir la pobreza en los municipios al contratar la mano de obra en las mismas comunidades, reactivando así la economía local.

Asimismo comentó que la variante o distintivo de este gobierno es que han llegado al consenso, porque "así se piensa mayoritariamente que se debe dar preferencia a la gente más pobre, marginada y olvidada por siglos en el país".

Finalmente, destacó que en la comunidad que visitó este sábado, existen 34 habitantes dentro del programa de reforestación; niños y niñas también se encuentran como beneficiarios de programas sociales al igual que adultos mayores.





|| Con información de Víctor Castillo, corresponsal en Oaxaca ||