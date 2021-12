"Me voy a mantener en Morena", Monreal asegura que no traicionó a su partido

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que no va a renunciar a Morena.

➡️ Morena determina este miércoles a sus seis candidatos a gobernadores

Frente a las críticas que ha recibido en los últimos días por pedir la liberación de personas presuntamente encarceladas injustamente en Veracruz, negó que haya traicionado al partido guinda.

"Me voy a mantener en Morena, surgimos para defender a los humillados a los más pobres. Esa fue nuestra principal bandera", dijo el zacatecano.

En un video publicado en sus redes sociales, Monreal Ávila recalcó que desde hace 24 años ha acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador en las buenas y en las malas, "más en las malas que en las buenas".

Bajo dicho contexto, el senador morenista defendió dijo ser congruente con los postulados del Movimiento encabezado por el Ejecutivo.

"He sido congruente y sigo pensando lo mismo. Por eso es que he actuado en razón de mi congruencia, porque el hecho de que se estén cometiendo abusos por quien sea, aunque sean surgidos de nuestro movimiento, no podemos callar.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En Veracruz y en algunos estados del país pueden estarse cometiendo excesos y no podemos cerrar los ojos frente a ello. Es verdaderamente importante actuar con honestidad y congruencia”" subrayó.