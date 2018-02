Meade critica listas de pluris de Morena y del Frente

El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade ironizó con las listas de candidatos plurinominales de Morena para legisladores federales donde se incluye al líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, implicado en un fraude de 55 millones de dólares en agravio de trabajadores.

Al respecto Meade Kuribreña dijo que ayer, cuando se dio a conocer quienes integran el listado, no se sabía si era un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) de quiénes eran las figuras más buscadas en México o la lista de plurinominales al Senado por Morena.

Las listas pluris del Frente y de Morena reflejan oportunismo e impunidad. Hablan de cambio pero se instalan en lo más rancio del sistema. La transformación con certidumbre está de este lado. #YoMero — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 19 de febrero de 2018

En entrevista televisiva, Meade Kuribreña refrendó que los candidatos de la coalición Todos por México tienen el compromiso de que “no puede haber entre nosotros más pacto, ninguna alianza, ningún compromiso que no sea trabajar para que a México le vaya bien".

El abanderado presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, reiteró que "hay que ver, escuchar y hacernos cargo de este malestar de la gente por la inseguridad, por la corrupción, por las circunstancias que hacen complicada su vida cotidiana.

“Y por eso lo que planteamos es ver y escuchar, hacernos cargo de este malestar, reconocerlo y hacer planteamientos, que quede claro, no sólo que lo reconocemos, sino qué es lo que vamos hacer", explicó el aspirante a la Presidencia de México.

De cara a las campañas electorales, el cinco veces secretario de Estado resaltó que este periodo implica contrastes, propuestas, "que cada quien se presente y que vaya haciendo, en la comunicación política, más o menos la definición, no sólo de cómo es hoy, de cómo ha sido siempre y de cómo va hacer hacia delante".

“Me parece que esto es una campaña sí de contraste, también de propuesta. Y yo lo que he buscado hacer es presentarme cada vez más como me conocen, como he sido, como he trabajado por los últimos 20 años y como voy a seguir siendo siempre”, comentó.

En cuanto a la situación de Chiapas por las candidaturas entre el PRI y PVEM, dijo que se trabaja y opinó eso refleja un ánimo de participación de las diferentes posiciones políticas, seguros de su capacidad de competencia y de ser exitosos.

“Lo que estamos y hemos buscado hacer, es ver cómo es la mejor forma de participar, pero lo que estamos viendo es entusiasmo por participar y esa es una buena señal”, agregó.

Cuestionado sobre si no ve para la coalición en esa entidad, Meade afirmó que aún “si eso fuera, lo que tendríamos son integrantes de la coalición que están compitiendo también por las figuras de gobierno.

"Entonces, estamos pendientes, estamos atentos, nos gustaría que se preservara, pero nos parece que es un buen síntoma que en Chiapas lo que tengamos sea un amplio deseo de participación”, añadió.

En cuanto a sus planes para el periodo de intercampaña que está en marcha, el abanderado presidencial priista dijo que estará presente en foros, platicando y preparándose para empezar la campaña.

Tras recordar que la campaña empieza el 30 de marzo, indicó que se prepara para armar la estrategia, las propuestas, "sí estar activos, sí estar en foros, sí estar vinculados, sí estar platicando, sí estar dando entrevistas, para que así como en la primera parte de la campaña, con un modelo de comunicación que nos permitía hablar con la militancia, este espacio lo aprovechemos para prepararnos bien y hacer una campaña exitosa, competitiva, de esperanza, de unidad, con propuestas”.