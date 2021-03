Médicos decidirán fecha de vacuna anticovid para AMLO

Antes de aplicarse la vacuna contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se someterá a estudios por recomendación de sus médicos, por lo que se aplicaría el antígeno en 10 días.

"Acerca de la vacuna ya me va a corresponder, pero voy a realizarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden y ayudaron cuando padecí Covid-19; me recomendaron que esperara yo para la vacuna porque tenía anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado tiempo, pero quiero que ellos me recomienden lo que más me conviene".

El mandatario confirmó que ya cambió su domicilio oficial al Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución sin número, colonia Centro, en la Alcaldía de Cuauhtémoc.

López Obrador tiene 67 años, por lo que le corresponde la primera vacuna de AstraZeneca; sin embargo, aseveró que esperará a lo que le digan los médicos que lo atendieron de la enfermedad.

El presidente de México, pidió a los ciudadanos cuidarse durante la Semana Santa, pues las secuelas del Covid-19 son serias y es mejor no contagiarse de esa enfermedad.

"No se prohíbe nada, es cosa de tomar conciencia, la pandemia continúa desgraciadamente; está bajando en número de contagios, pero hay pandemia, y hay que procurar no enfermarnos hasta que tengamos la vacuna que nos proteja".

Destacó que hay vacunas suficientes para vacunar a todos los adultos mayores del país y que si se continúa así, es posible que a mediados de abril ya se termine con la inoculación de este sector, al menos con su primera dosis.