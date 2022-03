Mensaje de Joe Biden fue oportuno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el mensaje enviado ayer por el presidente norteamericano Joe Biden fue muy oportuno y correcto en materia migratoria, pues refrenda los compromisos pactados con su gobierno para que la migración se ordene y se permitan empleos en Estados Unidos.

“Me pareció oportuno, correcto, el mensaje del presidente Biden y también en un enfoque que se tiene dar a la política migratoria”, subrayó el mandatario mexicano al ser cuestionado en su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, por dicho mensaje.

También dijo que México no quiere un vecino fuerte en lo bélico y no en lo comercial, porque de mantenerse eso, “seguirá la tentación de mantener la hegemonía con lo militar y eso no conviene a nadie”.

Sobre la intención de Biden para ordenar el flujo migratorio en lugar de convertirlo en ilegal, resaltó que los norteamericanos requieren la fuerza de trabajo de los migrantes.

Dijo que el presidente Biden “volvió a hacer el compromiso de los la regularización de los migrantes”, mientras añadió que ojalá se promueva pronto esto, para que se cuente con el apoyo de los legisladores demócratas y republicanos estadounidenses y que “nosotros como mexicanos sepamos quienes ayudan a nuestros paisanos y quienes son antimexicanos”. Subrayó en este sentido que “ya es tiempo de poner las cosas en claro”.

Sobre el encuentro de ayer con el embajador de Estadso Unidos en México, Ken Salazar, mencionó que acordó con él, una reunión en Tapachula, Chiapas, para verificar el impulso económico a los proyectos de desarrollo.

Asimismo, declaró, sobre el tema de la preocupación de Antony Blinken, secretario de Gobierno de los Estados Unidos, a la violencia en contra de periodistas en México, dijo que ya habló de eso hace unos días, pero aprovechó el tema para expresar que su gobierno mantiene su queja contra el gobierno estadounidense por su política “injerencista” al apoyar a organizaciones en México que golpean a su gobierno.

Esto, en referencia a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de quien dice López Obrador que se dedica a golpear a su gobierno, mientras la financia Estados Unidos.

Aunque el presidente no mencionó a MCCI por su nombre, cuestionó que si el gobierno norteamericano no sabe que esa organización es utilizada para golpear a su gobierno y señaló al empresario Claudio X. González y a la presidenta ejecutiva de esta organización civil, María Amparo Cazar, como responsables de dirigir ataques en su contra.

Recientemente, MCCI ha publicando sendos reportajes sobre la corrupción que privan en la administración del presidente López Obrador y en su circulo cercano, como el caso de la llamada “Casa Gris” en Houston, Texas, que habitó el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán con su familia.