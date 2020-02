México Libre celebra asamblea constitutiva

La organización “México Libre”, que encabezan los expanistas Margarita Zavala y Felipe Calderón realizarán hoy domingo su asamblea constitutiva. Se prevé que a la convocatoria acudan ex gobernadores y ex secretarios de Estado que acompañaron a Calderón Hinojosa durante su sexenio y que muchos de ellos no se afiliaron al que será el partido del expresidente.

Además se espera que la próxima semana se registre ante el Instituto Nacional Electoral (INE), como último requisito ante ese órgano, para consolidarse como partido político.

De acuerdo con la ruta planteada por el INE para la conformación de nuevos partidos, tras efectuar sus afiliaciones y asambleas durante febrero, las organizaciones aspirantes tendrán que presentar al concluir este mes, la solicitud de su registro. Posteriormente, en junio, la autoridad electoral determinará quiénes cumplieron con los requisitos cabalmente y declarará la procedencia de su registro, para que, finalmente, el 1 de julio de 2020, los nuevos partidos políticos puedan contar con su registro vigente.

Se espera que en un hotel ubicado al sur de la Ciudad de México estén presentes delegados distritales de cada una de las Asambleas que se realizaron durante todo el año y se espera que al igual que Redes Sociales Progresistas se registre en esta semana, fecha en que concluye el plazo. En el último reporte del Instituto Nacional Electoral, la Organización “México Libre” contaba con 290 mil afiliados.

Cabe destacar que Margarita Zavala excandidata presidencial independiente, registró a su organización civil,” Libertad y Responsabilidad Democrática, Libre”.