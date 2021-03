"Mi militancia es con las mujeres", dice Estefanía Veloz al renunciar a Morena

La activista Estefanía Veloz renunció a su militancia de Morena debido a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, pues ello contradice la lucha social que le dio origen al partido, señaló.

En un comunicado, difundido en sus redes sociales, señaló que “en congruencia con mis principios, decido renunciar a Morena, porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo, renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído”.

En la carta dirigida al dirigente del partido, Mario Moreno, consideró que continuar al interior del partido sería aplazar una causa sumamente importante, por lo que espera que su renuncia sea tomada como un llamado de atención.

Renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído.

“Todas y todos necesitamos un país en el que las mujeres tengamos plena autonomía de nuestros cuerpos y en pleno ejercicio de nuestros derechos, porque no puede haber una regeneración nacional dejando a un lado a las mujeres”, indicó Veloz.

Reiteró que su confianza a la transformación de la vida pública se mantiene firme, por lo que continuará trabajando para consolidarla desde sus espacios de lucha.

"La candidatura de Salgado Macedonio es un duro recordatorio de que el movimiento feminista no puede y no debe bajar la guardia; que, al contrario, debe unirse y fortalecerse aún más. La cuarta transformación será feminista o no será", concluyó.