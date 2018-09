Mi objetivo es fortalecer al PAN: Marko Cortés

El exdiputado federal Marko Cortés Mendoza, aspirante a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que está dispuesto a construir consensos para fortalecer a su partido y lograr una fórmula de unidad de cara a la elección interna del albiazul.

Para ello, aseveró que está dispuesto a dialogar “con quien sea necesario”, incluso con Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, con tal de lograr la unidad del PAN.

“Todos los panistas que ven al PAN como la opción para que a México le vaya mejor y para contener el populismo de Andrés Manuel y su autoritarismo, por supuesto que hay que sumar y ponernos en la misma dirección”, sostuvo.

En entrevista con El Sol de México , Cortés Mendoza señaló que sí mantiene diálogos para lograr la unidad de una planilla donde Héctor Larios sea el secretario General y él sea el presidente del PAN.

Sin adelantar de qué van los acuerdos, explicó únicamente que están en búsqueda de lograr “amplios consensos para la renovación de la dirigencia nacional que evite un desgaste interno en el partido”; a la vez que indicó que los diálogos no concluyen todavía, pues no tiene un acuerdo definitivo, pero acotó que “lo que está firme es la intención de construir, ponerse de acuerdo, y ahora simplemente faltan los detalles”.

Al cuestionarle si la búsqueda de una candidatura de unidad, entre Larios y él, obedece a la fuerza que empieza a tener Manuel Gómez Morín, con quien varios liderazgos panistas se decantan para que sea el nuevo dirigente del PAN, señaló que la unidad no obedece a esto, y explicó que “en el PAN lo que necesitamos es una contienda con una alta participación, una contienda de soluciones entre las partes, y en cualquiera de los escenarios que se dé la renovación de dirigencia. Yo creo que es necesario construir antes de la contienda y después de ella, para generar el mejor ánimo para dar la batalla el año entrante, donde habrá cinco elecciones locales.

En cuanto a la posibilidad que el exsenador Ernesto Cordero, sobre quien pesa un proceso de expulsión, pudiera regresar para apoyar a Cortés y así lograr mayor unidad, rechazó tajantemente que hubiera dialogado con él.

“No he platicado con Ernesto Cordero, yo seré respetuoso a las instancias del partido para que resuelvan lo conducente, y mientras tanto no me voy a manifestar al respecto”, dijo.

Apuntó que el PAN tiene que estar unido, “ante el escenario adverso en que se encuentra el país”, debido a Morena y sus acuerdos con otros partidos, para acrecentar sus filas mediante permuta de legisladores, para lograr la mayoría simple en la Cámara de Diputados.

Cortés consideró que con esto pudieron “robarnos (al PAN) literalmente la posibilidad de tener la presidencia de la Junta de Coordinación Política, como correspondía al PAN, por ser la primera fuerza de oposición”, y a su vez otorgarle en el Senado la licencia a Manuel Velasco.

Ruffo busca presidencia blanquiazul

La planilla de los panistas Héctor Larios y Rafael Moreno Valle, para dirigir al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Accion Nacional (PAN), “reventó’’ por el origen priista del exgobernador de Puebla, quien fue rechazado por la militancia, reveló Ernesto Ruffo Appel, quien también busca la dirigencia y que hoy se presentará ante la Comisión Nacional Electoral, acompañado por Ricardo García Cervantes y Juan José Rodríguez Prats, pues considera que la Comisión, a cargo de Cecilia Romero, pretende cerrarle la puerta.

“Marko Cortés realiza actos anticipados de campaña. Recurre a todas las catedrales y capillas, pero no le va bien, por eso le abrió la puerta a Larios’’.

Ruffo Appel explicó que le han negado el “saloncito’’ para ruedas de prensa en el CEN, pero este viernes la realizará “aunque sea en la banqueta’’. El CEN quiere que la elección sea el 11 de noviembre, mientras la Comisión Nacional Electoral “no ha sido lo suficientemente abierta; son una serie de anomalías excluyentes a la competencia interna ’’.

-¿A qué va?

“Me voy a registrar como aspirante a precandidato y para juntar las firmas necesarias, para que la militancia lo tenga claro y seguro, porque los han estado confundiendo de que voy y no voy’’.

Además, dijo que no van a autorizar el uso de la huella digital, nunca me convocaron a presentarme en la Comisión, pero uno de los integrantes me dijo que técnicamente no era posible y se aprobó que la convocatoria saldrá el próximo lunes.