Monreal llama a corcholatas a cerrar filas con Morena: me preocupa la división

Las corcholatas morenistas saben que uno de sus mayores activos es la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, es por eso que así como hay quien imita su cadencia al hablar, mientras que otros toman sus consignas y elementos de campaña y los hacen propios.

Este es el caso del senador con licencia, Ricardo Monreal, quien el último día y a lo largo de su gira por los 32 estados del país en su búsqueda por ser el Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, que se traduce en el candidato presidencial, tomó estos elementos y los hizo propios.

Con ello aparecieron los “Monrriluches” y el “es un honor estar con el Doctor” para intentar acercarse a la imagen del tabasqueño, pero fiel a él mismo también aprovechó para denunciar lo que considera que le preocupa.

“Me preocupa la división, la deserción o la ruptura. No nos podemos dar ese lujo en momentos claves de la República. Cerremos filas con el presidente López Obrador, cerremos filas con el movimiento de transformación, cerremos filas porque el pueblo de México no puede retroceder”, pidió.

Él, aseguró, no se irá del partido sea cual sea el resultado de la encuesta que se levantará a partir del lunes para definir al Coordinador, pero ante las versiones de que alguno de sus compañeros sí lo haría, Monreal llamó la atención a la dirigencia a cargo de Mario Delgado y pidió no escatimar esfuerzos para evitar que eso suceda.

“Que no empujen a nadie a salirse, que no haya guerra sucia, que no haya mitoteros en contra de ningún compañero. Todos nos necesitamos. Nadie se debe de ir y es un error escatimar ese esfuerzo y subestimar al poder conservador”, dijo ante medios de comunicación una vez terminó su acto.

Desde la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, espacio que considera de resistencia igual que su aspiración a representar a Morena, el legislador apostó, entre las batucadas, a que no haya “guerra sucia” dentro del partido.

Ello, pues señaló que a menos de dos días de que dé inicio el ejercicio para definir candidato, aún hay “elementos técnicos sin resolver” que impiden haya 100 por ciento de certeza sobre la encuesta.

Sin querer revelar cuáles son, para no “desestabilizar” el proceso, Monreal dijo que aún con esas irregularidades, él y su equipo la van a aceptar.

“La gente quiere más democracia, la gente no quiere imposición, la gente quiere que los gobiernen y los representen los mejores y las mejores (…) nuestra función es profundizar la vida democrática de nuestro país”, advirtió.

Desmarcándose también de la imagen presidencial y de otros compañeros que no cuestionan la actual administración federal, Monreal expuso ante una Plaza de las Tres Culturas llena que en su recorrido, la ciudadanía le hizo saber sus demandas.

Ellas, dijo, pasan principalmente por el combate a la inseguridad, pues según sus estimaciones, el 80 por ciento de los lugares que visitó en estos 70 días le manifestaron su preocupación por este rubro.

También fue así con el abasto de medicamentos y la construcción de hospitales para mejorar el acceso a la salud y tener una mayor inversión en la educación.

“Estoy preparado, soy el de mayor experiencia política, nadie (de las corcholatas) tiene en su currículum tiene la historia política que nosotros tenemos. Y lo más importante, en 43 años de mi vida pública, sepanlo bien, no he tenido ninguna acusación (…) Ha sido limpia mi vida. No tengo en 43 años una sola falta en el ejercicio de la función pública. Soy hombre limpio, listo para servir a mi país”, concluyó.