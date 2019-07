Morena se está perredizando por acciones de Polevnsky: Alejandro Rojas

El consejero nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán acusó que este partido “se está ‘perredizando’ rápidamente” al formar grupos promovidos por su dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, y Bertha Luján, presidenta del Consejo Político Nacional de Morena.

Afirmó que ambas, buscan perpetrar un fraude al interior del partido lopezobradorista, mediante el control del padrón de militantes del partido, con el fin de mantener a gente incondicional a ellas en las dirigencias de este.

“La secretaria general en funciones de presidenta Yeidckol Polevnsky y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, están fraguando una simulación democrática en la futura elección de dirigentes nacionales, estatales y municipales en todo el país, ya que están haciendo perdidizo el padrón de militantes, violando la Constitución, las leyes electorales en la materia y los estatutos de Morena”, acusó.

.@yeidckol tiene perdido el padrón. Puede haber fraude en la elección de dirigentes. Texto completo: https://t.co/3AHVc9ySCn — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) July 4, 2019

El también ex secretario de Turismo capitalino durante la administración del entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard y asesor jurídico honorario de Ricardo Monreal, cuando éste último era alcalde en Cuauhtémoc, sostuvo además que Yeidkol Polevnsky y Bertha Luján están violando la Constitución en el artículo 41, al mantener cerrada la filiación desde diciembre de 2017 en Morena porque no han dado de alta en el Instituto Nacional Electoral (INE) a acerca de 10 millones de lopezobradoristas que no tiene en su credencial del partido.

Sobre su aspiración para dirigir al partido Rojas Díaz Durán expresó que Aún no se asume como aspirante y su objetivo es que primeramente se acuerde al interior del partido un método democrático para elegir al próximo dirigente nacional.