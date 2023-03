Morena y PAN se repartieron los cargos: AMLO sobre veto de comisionados del INAI

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el veto que realizó ayer a la elección del Senado de los dos consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Yadira Alarcón y Rafael Luna, porque acusó que las grupos parlamentarios de Morena y PAN negociaron los nombramientos.

“Es un derecho constitucional que tengo (el veto) y al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó acabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse, además, en un caso, es que obtuvo el último lugar en la calificación y salió elegido, es decir en las pruebas y, en el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN”, dijo el presidente en su conferencia de prensa de este jueves.

Puedes leer también: AMLO desconfía del SNA y el INAI: es simulación y gasto innecesario

“Tienen que entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues, eso era de la época del PRIAN, cuando nombraban a los consejeros del INE, ahí donde estaba Porfirito”, reprochó el presidente.

Durante su conferencia, López Obrador aprovechó para exculpar a Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, de haber realizado este acuerdo con la oposición.

Finanzas AMLO destaca fortaleza de bancos mexicanos frente a crisis en EU

“Es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente, además lo considero una gente vinculada nosotros, al movimiento de transformación”, subrayó.

El presidente mexicano rechazó ayer, miércoles, la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del INAI, quienes habían sido designados el pasado 1 de marzo por el Senado de la República.

La noticia del veto presidencial fue de dada a conocer por el vocero de López Obrador, Jesús Ramírez.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

A su vez, el senador Ricardo Monreal informó de esta decisión en su cuenta de Twitter y dijo que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adan Augusto López, fue quien le informó de esto.

“El secretario de Gobernación, Adán Augusto, me informó que el presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, ha hecho uso de su prerrogativa constitucional para expresar objeción a los nombramientos del INAI. En unos momentos ampliaré la información”, señaló.