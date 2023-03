Senado elige a Rafael Luna y Ana Yadira como nuevos comisionados del INAI

El Senado de la República designó a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con lo que se completa a seis el número de integrantes de siete con los que debe operar con lo que el organismo ya no corre riesgo de desaparecer.

Con 78 votos a favor de Ana Yadira Alarcón Márquez y 74 votos a favor de Rafael Luna Alviso, se concretó la elección de dos de los comisionados que estaban pendientes de elegir desde hace más de un año para que el INAI no estuviera en riesgo de desaparecer o no operar.

Con ello, se reunió la mayoría calificada que marca la Constitución Política de los Estados Unidos para la elección de los comisionados a quienes se les notificará, así como al Presidente de la República, para que en un plazo de 10 días ejerza su derecho de objetar los nombramientos si así lo considere.

Previo a la designación de los comisionados del INAI, el senador Ricardo Monreal había manifestado su preocupación, porque Morena había mostrado voluntad, actitud, quería la designación de los integren los órganos autónomos y ahora, parte de la oposición se empeña en no.

“Tenemos el riesgo de que si no logramos los acuerdos, puede el INAI morir por inanición. Es decir, si no tiene los cinco nombres no funcionaría, a partir de la terminación de Francisco Acuña como comisionado”.

“Es delicado el asunto, y Morena ya estaba dispuesto a lograr el acuerdo; tan está dispuesto, que ha firmado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, todos los firmaron, con excepción PT y PES. Pero todos los demás lo firmaron”, mencionaba el senador morenista.

Explicó que el martes tardaron varias horas en construirlo, incluso el grupo parlamentario de Morena hubo votación, pero se debe privilegiar el funcionamiento del órgano frente a las cuotas que se están planteando por parte de algunos, manifestó Ricardo Monreal.

“Todo el problema está en un solo partido, todos los demás han respetado el acuerdo, sólo un partido, que son sus faltas de procesamiento interno y sus propias dificultades, que yo no me meto a ellas, pero que afectan el funcionamiento del Congreso.

“Había tres candidatas que el PAN tenía y finalmente no sólo el PAN, sino todo el bloque la arropó, todo el bloque, no sólo el PAN. Pero después el PAN se desdijo y ahora ya la desconoce”, refirió Ricardo Monreal.