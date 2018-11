Ni polemizo ni discuto decisiones de AMLO: Peña Nieto

Baja California Sur.- El presidente Enrique Peña Nieto dejo claro que él no polemiza sobre las decisiones que se han tomado en el gobierno electo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, por lo que dijo que no hace recomendaciones ni sugerencias para ejercer el poder.

Entrevistado al regreso de una gira de trabajo por La Paz, Baja California Sur, Peña Nieto indico que todo se ha logrado en su administración, pero “estoy seguro que se dieron pasos bien importantes en favor del progreso y el desarrollo de la Nación, esa es la satisfacción con la que me quedo yo”.

Al ser cuestionado sobre el futuro del avión presidencial, el Primer Mandatario sostuvo que la aeronave “es del Estado Mexicano”.

“Ya de las demás decisiones a mí no me corresponden. Las futuras no me corresponden, las de hoy aquí están. Ni polemizo, ni discuto, ni entro al debate, yo soy respetuoso de las decisiones tanto como las demande en el ejercicio de mi responsabilidad”, expresó.

Al ser cuestionado sobre los efectos que se han tenido en la Bolsa Mexicana de Valores y en le fluctuación del peso frente al dólar por algunas propuestas de legisladores del próximo partido gobernante, Peña Nieto manifestó que no da reyertas y que le ha actuado actuar bajo esa responsabilidad.

“A ver ni hago recomendaciones, ni hago sugerencias, ni doy recetas, me ha tocado actuar bajo esta responsabilidad. Lo he hecho con el entusiasmo y con el compromiso de servir a la nación.

“Y confío que así sea para quien va asumir esta responsabilidad y se que así va a ser porque estoy convencido de que un presidente dedica su mayor esfuerzo y empeño a que a México le vaya bien, bajo ópticas distintas y bajo su visión que tiene, la cual se respeta”, puntualizó.

Por último, Enrique Peña Nieto enfatizó que se pueden tener contrastes, pero “yo he impulsado el desarrollo nacional a partir de mi óptica y seré absolutamente respetuoso de la óptica de quien me habrá de suceder”.