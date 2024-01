Niega INE y TEPJF oportunidad a ciudadanos de candidaturas independientes: Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui Córdoba, candidato independiente a la presidencia de la República, denunció al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de alimentar el monopolio de los partidos políticos y negarles a los ciudadanos mexicanos la opción de un candidato independiente.

A pocas horas de concluir el plazo para reunir las firmas que requieren los aspirantes a una candidatura independiente a la Presidencia de México, el TEPJF ratificó la decisión del INE de rechazar la prórroga para recolectar los apoyos ciudadanos y el uso de formatos físicos como los que solicitó.

"Esto solo confirma que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF no sirven ni respetan los derechos ciudadanos", consideró el aspirante independiente.

Política TEPJF rechaza dar más tiempo a Verástegui para reunir firmas para su candidatura independiente

Recordó que durante todo el periodo de recolección de firmas ha denunciado por todos los medios la ineficiencia de la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano-INE” para reunir las más de 900 mil firmas requeridas para aparecer en la boleta.

Sin embargo, advirtió: "A mí, estos obstáculos no van a detenerme porque no voy a traicionar a los cientos de miles de personas que me acompañaron y me dieron su apoyo, aunque muchos de ellos no hayan podido firmar por las fallas constantes y discriminatorias de la aplicación del INE”.

Eduardo Verastegui señaló que ni estas limitantes ni las resoluciones tardías e injustas de los órganos electorales impedirán que siga luchando por un México libre de corrupción, donde se respete la vida desde la concepción y no se permitan abusos tan terribles como la explotación sexual de niños y niñas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Por ello, enfatizó que continuará con su movimiento con miras a formar un nuevo partido político que rescate las demandas y las propuestas que los candidatos actuales están ignorando.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music