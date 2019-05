"No estoy de acuerdo, aunque sea un diario famoso", AMLO responde ante crítica del NYT

Luego de ser cuestionado sobre su estrategia de combate a la corrupción por el periódico estadounidense The New York Times, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no comparte su punto de vista y recordó que ya se estableció como delito grave la corrupción a nivel constitucional.

Reclamó que no se le reconocen los avances y que, además, buscan desacreditar a su gobierno, pero se van a quedar con las ganas.

“¿Por qué no dicen que en el tiempo que llevamos se ha fortalecido el peso, que el peso se ha apreciado? Claro que van a buscar por todos los medios desacreditar al gobierno. Yo entiendo que están muy nerviosos, inquietos porque con todo respeto, se acostumbraron a robar y el cambio va a consistir en eso”, reviró.

AMLO también promovió "la creación" de una asociación para que sus adversarios se curen de "la enfermedad de la corrupción".

Dijo que impulsará la creación del “Tres C”, para que acudan ahí y acepten que están enfermos de ambición desmedida, como los colonizadores.

“Eso pasa, es una enfermedad. Dicen que cuando llegaron los conquistadores decían ‘nosotros tenemos una enfermedad que sólo se cura con el oro’ esa ambición, esa enfermedad, es la que tenemos que tratar y que acepten que están enfermos para poderse curar, vamos a crear una especie de, le vamos a llamar la dos o tres… 'las tres C' para que se traten”, comentó.