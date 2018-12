No habrá inversión extranjera en el Istmo: AMLO

Salina Cruz, Oaxaca.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el Plan de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, es el único megaproyecto de infraestructura que no recibirá inversión extranjera, por razones estratégicas de soberanía.

"No queremos nosotros meternos en las patas de los caballos, México es un país independiente, soberano, libre, que siempre va a mantener sus principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, por eso, en este proyecto a diferencia de otros. No vamos a tener inversión extranjera de potencias, va a ser inversión nacional", advirtió desde la Administración Portuaria Integral.

AMLO [@lopezobrador_] anuncia zona libre e inversión de 8 mil mdp para el #ZonaIstmo de Tehuantepec https://t.co/7IavbV6pbc — El Sol de México (@elsolde_mexico) 23 de diciembre de 2018

En esta lógica, el gobierno de Estados Unidos ya no invertiría parte de los 4 mil 800 millones de dólares en el Istmo de Tehuantepec para impulsar el sureste del país, según acordaron en el convenio suscrito al Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica.

López Obrador convocó a los empresarios mexicanos para que inviertan en este proyecto, el cual recibirá ocho mil millones de pesos para el primer año.

"Y convoco a los empresarios de México para que hagamos una mezcla de recursos, inversión pública-inversión privada nacional para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec", llamó durante la presentación del Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

Iniciarán los primeros días del próximo año, después de que sea aprobado el Presupuesto de Egresos Federales 2019, el cual contempla mil millones de pesos para rehabilitar las vías férroviarias del corredor transístmico, 250 millones de pesos para ampliar el tramo carretero de Acayucan-Matías Romero, y un fideicomiso de tre mil millones de pesos para rehabilitar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como un monto para modernizar las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz.

El plan que se gestó desde la época del porfiriato, alcanzará el objetivo de convertirse en una potencia transocéanica para el 2020 y competirá con el Canal de Panamá, en tanto que comunicará al océano Atlántico con el Pacífico, a fin de impulsar el comercio y transporte mediante la modernización.

Según explicó el primer mandatario, con la rehabilitación del corredor transístmico tanto en las vías férreas, portuarias y aeroporturias, en dos años ya podrá implementar la zona libre semejante a la del norte del país, por la que reducirán el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado a la mitad, así como apoyos fiscales.

También impulsarán la instalación de gasoductos, para impulsar el funcionamiento de las refinerías.