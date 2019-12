No hay fecha para mudar la SEP a Puebla: Moctezuma

El titular de la Secretaría de Educación Pública reconoció que aún no tienen un lugar para la edificación del inmueble que será su sede y confirmó que el Consejo Consultivo para la descentralización dejó de operar desde hace varios meses por la inestabilidad política en el estado.

En entrevista con El Sol de Puebla, el secretario de Educación Pública, Estebán Moctezuma Barragán, declaró que el proceso de la descentralización se ha complicado por la situación política del estado de Puebla, ya que desde que fue nombrado al frente de la SEP tuvo que trabajar con cuatro gobernadores: Antonio Gali Fayad, Martha Erika Alonso Hidalgo, Guillermo Pacheco Pulido y Luis Miguel Barbosa.

“Hubo circunstancias políticas importantes en el estado, ha habido cambios por razones lamentables y ha habido una serie de circunstancias difíciles en Puebla que no le han dado estabilidad. Hasta ahora ya podemos pensar en un planteamiento en donde nos pueda acompañar el gobierno del estado porque desde que yo llegué he tratado con cuatro gobernadores”, compartió .

Al día de hoy, no hay una fecha precisa para iniciar con la construcción de la sede de esta secretaría, y apenas hasta ayer sostuvo una reunión con el gobernador Miguel Barbosa para abordar este tema.

“No hay fecha, hoy precisamente estuve hablando con el señor gobernador, le comentaba que con la Comisión que se instaló habíamos visto varias opciones para instalarla, él dio su perspectiva de lugares, y vamos a terminar de decidir estos días cuando será el más conveniente siempre pensando en los poblanos (…) Sí, el Consejo Consultivo dejó de trabajar desde el momento que se dieron estos acontecimientos de cambio de gobierno y por eso es que estamos reactivando la conversación con el gobernador”, acotó.

Negó que la salida de Darío Carmona, exintegrante del consejo consultivo de la descentralización, haya sido un factor para retrasar la mudanza de la SEP. Hay que recordar que Barbosa Huerta le pidió su sustitución por estar incurriendo supuestamente en actos de corrupción, por lo que en noviembre pasado fue nombrado Fernando Escondrillas García de León como coordinador y único interlocutor entre los secretarios de Educación Pública federal y el estatal, Esteban Moctezuma Barragán y Melitón Lozano Pérez respectivamente.

Adelantó que, para el próximo año, los estados del Sureste de México ya podrán hacer trámites oficiales en Puebla, con el objetivo de que no tengan que ir hasta la Ciudad de México.

Explicó además que la descentralización no aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 porque aún no tienen una propuesta estable, cuando la tengan harán su solicitud de presupuesto, la cual será enviada a la Secretaría de Hacienda para que la incorpore a la propuesta que se enviará al Congreso de la Unión.

LA PINTURA LA REVOLUCIÓN DEBE SER RESPETADA

Para Moctezuma Barragán, la pintura La Revolución es una obra que debe ser respetada, incluso pidió a los inconformes que sean tolerantes a todas las manifestaciones de pensamiento.

La pintura del artista plástico Fabián Cháirez ha reabierto el debate sobre el machismo y la homofobia en México pues muestra un revolucionario desnudo, cuyo rostro es atribuido a Emiliano Zapata, con zapatillas y montando un caballo blanco en una posición que muchos han calificado como feminizada.

La obra, que actualmente es expuesta en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, motivó una disputa entre organizaciones campesinas y colectivos de la diversidad sexual, ya que los primeros acusan que se denigra a uno de los máximos héroes nacionales y los segundos defienden la pintura como una manifestación de la libertad de expresión.

Por lo anterior, Moctezuma Barragán dijo que lo más importante en la vida de los seres humanos y de las sociedades es la libertad, y que ese valor todos los ciudadanos deben de protegerlo. Exhortó a los inconformes con la obra de arte a ser respetuosos y expresar su inconformidad sin violencia.

“Si yo veo una obra y no me gusta y sigo caminando, no es lo mismo que si veo una obra y no me gusta me manifiesto. Quien está dando más peso al tema es curiosamente quien más se mueve alrededor de esto (...) Lo que tenemos que lograr como sociedad es ser respetuosos... Expresarnos con respeto y madurez”, dijo.