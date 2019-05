No hay que prejuzgar causas de tiroteo en Cuernavaca: Olga Sánchez

Ante los hechos violentos que se registraron en Cuernavaca, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que no se puede prejuzgar acerca de las causas que motivaron el atentado que se registro el día de ayer en Cuernavaca, Morelos donde fallecieran dos personas.

En entrevista posterior al sostener un encuentro con motivo del Día de las Madres en un hotel del centro de la Ciudad de México, Sánchez Cordero afirmó que horas después de los hechos, habló con el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, y éste le aseguró que Roberto Castrejón, no era miembro de esta central obrera.

“La información no estaba correcta, porque no es de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Yo hablé personalmente con Don Carlos Aceves del Olmo y me dijo: no, no tenemos registrado que sea ninguno de nuestros agremiados y ninguno de nuestros líderes y ninguno de nuestros representantes, no es tal”.

Foto: Margarito Pérez Retano | Cuartoscuro

Al preguntar la prensa nacional sobre si es un caso sindical, Olga Sánchez respondió que “al parecer hablé con él precisamente porque me preocupó que haya sido alguien de la CTM, pero hablé con Carlos Aceves y dijo categóricamente que no, que no es una gente de ellos. Pero se dio cuenta de los lamentables hechos y el tema es aquí que habría que analizar las causas, las causas del asesinato”.

Por lo anterior, recordó que ella fue juzgadora y “no puedo prejuzgar antes y necesitamos conocer a profundidad las causas y yo no puedo decir ahorita qué causas fueron las que motivaron los asesinatos”.

Con trabajadoras de la SG, festeja el Día de las Madres

De manera previa, la encargada de la política interna del país reconoció la importancia del papel que cumplen en el país, las mujeres que son madres, y las animó a no claudicar, alentar sus talentos y a no quedarse calladas ante actos de corrupción.

"Como madres de familia que corrigen cuando ven una injusticia, actúan cuando los demás permanecen inmóviles, hoy las invito a algo muy trascendente e importante para el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, si ustedes ven algún acto de corrupción en donde ustedes trabajan, en su ambiente laboral, las invito a que sean lo suficientemente valientes y fuertes para denunciarlo, y les garantizo que estarán protegidas por mi persona".

En su mensaje, Olga Sánchez Cordero dijo que sin las mujeres,”no habría generaciones de hijos y de hijas que construyan este país, porque nosotras somos las que enseñamos los valores, somos las que tenemos los hijos, las que tenemos dos y tres roles y papeles, y trabajos en nuestro hogar y nuestro empleo".