No me interesan las formas, sino el fondo: Santiago Creel; llama a AMLO a un diálogo

“Yo no veo por qué un diálogo le va a afectar al titular del Ejecutivo, en qué medida”, se preguntó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, luego de que en la conferencia “Mañanera”, Andrés Manuel López Obrador, bateara su solicitud de reunirse con él y lo mandara con Adán Augusto para que lo atienda.

“Siempre he guardado respeto a los cargos de mis pares, pues con mayor razón de quién es el jefe del Estado mexicano. No hay problema, solamente lo que pido es que escuche, no que oiga, que escuche y que me permita reflexionar en una materia tan grave como es la inseguridad y la violencia. No pido otra cosa”, seló Santiago en su calidad de ex secretario de Gobernación.

Sobre si hay una falta de institucionalidad, el panista manifestó que “las formas son las formas” y lo que le interesa “es el fondo y por México, por las víctimas, por la violencia que han padecido las familias. Cualquier forma para mí es totalmente superable, es insignificante, si me permiten aportar, aunque sea un pequeño grano de arena por México y por todo lo que está pasando”.

Santiago Creel señaló que enviaría un mensaje al presidente López Obrador a través de su cuenta de Twitter en donde le dirá: “Señor Presidente: agradezco su respuesta a mi petición de reunirnos para que en mi calidad de exsecretario de Gobernación e integrante del gabinete de seguridad que tuve el honor de servir entre el año 2000 y el 2005, así como en mis actuales funciones de representante popular, pueda entablar un diálogo con su gobierno para aportar mi experiencia y entablar un diálogo que nos permita enriquecer una propuesta que enfrente con eficacia la violencia y la inseguridad en que viven las familias de nuestro país.

“No omito señalarle que el diálogo que usted instruyó que se llevara a cabo a finales del año pasado con el secretario de Gobernación fue infructuoso, y a pesar de que usted manifestó que se llevara a cabo escuchando a todos y que se actuara sin cerrazón, a pesar de ello el diálogo no tuvo ningún resultado.

“Espero que en esta ocasión el diálogo que se lleve a cabo con la Secretaría de Gobernación conduzca a que finalmente pueda tener un encuentro con usted que me permita de viva voz exponerle mis puntos de vista sobre la inseguridad y particularmente la violencia que vive el país”.

El diputado panista mencionó que al mismo tiempo, presentará una propuesta clara, consistente, diferente a lo que se ha discutido, ciertamente distinto a debatir sobre una prórroga solamente, una propuesta integral que vaya al fondo del problema, “porque el problema no es solamente prorrogar, el problema es cómo se prorroga, bajo qué términos y bajo qué condiciones”.

Afirmó que esto lo hace en su calidad de exsecretario de Gobernación, integrante del gabinete de seguridad por cinco años, en la única administración en donde prácticamente ha podido bajar los índices de violencia al punto que han sido los más bajos que se ha tenido en todos estos años.

“Creo que esa experiencia puede servir de algo en la discusión que se está teniendo y particularmente en cómo enfrentar la violencia y cómo establecer un sistema diferente de seguridad pública que nos permita bajar la violencia y, sobre todo, lograr la paz tan anhelada por parte de todas y todos nosotros”.

El presidente de la Cámara que abrirá también diálogo con sus pares de la coalición gobernante, también con el jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, el senador Ricardo Monreal, su grupo parlamentario de ambas cámaras.

“Yo les pido que primero escuchen mi propuesta, que la evalúen, que es algo nuevo, que es algo distinto, que está razonado, que está fundamentado en nuestra Constitución”.