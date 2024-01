No me pueden excluir de algo que no pedí: Miguel de la Madrid sobre lista de pluris del PRI

Miguel de la Madrid aseguró que no fue excluido de las listas de diputaciones y senadurías plurinominales del PRI porque no solicitó un puesto de representación proporcional, ya que –dijo– está enfocado en sumar al proyecto de Xóchitl Gálvez, abanderada de la oposición a la presidencia.

El exaspirante presidencial fue cuestionado sobre las listas plurinominales del PRI al ingresar al evento “Un gobierno de coalición en lugar de una autocracia”, donde participa Manlio Fabio Beltrones –que amarró una senaduría plurinominal por el PRI–, y aseguró que aportará al proyecto desde su encargo como coordinador de mesas temáticas para elaborar el Proyecto de Nación de Xóchitl Gálvez.

“No (me excluyeron) porque yo no pedí entrar, entonces, no me pudieron haber excluido de algo que no pedí, osea yo creo en esto que estoy haciendo: las mesas temáticas, me parece que esa es mi aportación, ir generando propuestas y también contribuir a la narrativa de la campaña y con todo esto con la convicción que vamos a ganar. Yo no busqué ninguna plurinominal y por eso no me pudieron haber excluido”, aseveró.

De la Madrid aseguró que los políticos que aparecen en las listas de pluris al Senado como Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI; Carolina Viggiano, secretaria general del tricolor, o el propio Beltrones, ayudarán a que la oposición gane el Congreso, pues dijo que son “gente competitiva”.

Sobre la ausencia de ciudadanos en las listas, De la Madrid dijo que “hay muchas maneras de servir y hay muchas maneras de trabajar por México”.