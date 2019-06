No queremos cartuchos quemados: Vladimir Aguilar

Con relación a la nueva crisis de los partidos en su democracia interna, Vladimir Aguilar afirma que “nosotros consideramos construir una nueva alternativa política, debido a la falta de democracia en los partidos existentes y por la necesidad de renovar a la clase política. No tenemos madrina ni padrino y tampoco hemos recibido a gente que cuenta con malos antecedentes. No queremos cartuchos quemados”, denunció.

Rechazó que los ciudadanos estén en contra de partidos políticos nuevos, pero si advierte que: “están hartos de los tradicionales por sus malas decisiones, están hartos de la corrupción de esos partidos, de la falta de democracia a su interior, de que no se respetan sus reglas internas, del agandalle, del abuso y del despojo”.

En entrevista con El Sol de México, el también exdirigente de la corriente Foro Nuevo Sol del PRD, criticó que el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, así como la exdirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, pretendan contar con un partido político, -aunque están en su derecho-, el objetivo de estos políticos solo es por intereses personales y los de su familia, pero no de población.

“El de (Felipe) Calderón y Elba Esther Gordillo es un proyecto que obedece a sus intereses personales y a los de su familia. Entonces, en esos casos se desvirtúa la figura de partido político, cuando está respondiendo a los intereses de una organización y no a intereses más amplios de la población”, alertó.

Informó que su desde enero notificó al INE su intención de ser un partido político y que desde el 2018 esa organización política viene trabajando “queremos regresar las decisiones a los territorios y queremos reivindicar la agenda local, debido a que la agenda hoy es sólo nacional”, apuntó.

¿En qué consiste el proyecto de la organización Demócratas?

Demócratas es un proyecto muy plural de corte ciudadano-progresista, que busca abrir una opción para recuperar la democracia como fuente y ejercicio del poder público.

¿Qué figura los representa o abandera?

No creemos en las soluciones de una sola persona para resolver los problemas del país, se requiere de una discusión amplia y colectiva, queremos devolverles el poder de decisión a los líderes y ciudadanos.

Foto: Roberto Hernández

¿Cuál es el objetivo del nuevo partido?

Renovar a la clase política porque actualmente no hay partido político democrático. Todos tienen dueños, todos los partidos políticos tienen dueños, no queremos dueños, caudillos o patrones.

¿Quiénes lo integran?

Estamos distintos líderes. Yo inicié el proyecto pero ya es un asunto colectivo de gente que viene, algunos del PRD, otros vienen de Morena, del PES, del PRI, es muy plural, de la sociedad civil, candidatos independientes. Estamos trabajando con liderazgos más locales y municipales, no queremos a ninguna figura política quemada nacionalmente. En eso consiste el proyecto porque no traemos ni madrinas ni padrinos de la política nacional, el proyecto no responde a interés de alguien.

¿Qué motiva a qué surja Demócratas?

Todos están hartos de las imposiciones de los partidos, queremos regresar a las decisiones territoriales y queremos reivindicar la agenda local, debido a que la agenda en México es sólo nacional. Las agendas locales están fuera.

El proyecto trae dos pilares principios de la democracia y principios de los derechos humanos y en eso nos vamos a concentrar.

¿En dónde está la fuerza de Demócratas?

Tenemos ya presencia en todo el país. Arrancamos ya el 1 y 2 de junio en Veracruz nuestras asambleas son dos distritos ahí, Veracruz y Xalapa.

¿Les ha costado trabajo formar al que será un nuevo partido?

No nos ha costado trabajo formar un nuevo partido, sumar tampoco. Discriminar y escoger sí, debido a que se ha acercado mucha gente pero Demócratas no quiere gente con mala fama, con malos antecedentes. No se trata de sumar por sumar, sino que es un proyecto nuevo y no queremos que se distorsione con la participación de gente que ha destruido al país.

¿Cómo lo están financiando?

El financiamiento que tenemos viene de pequeños apoyos de los líderes, de los amigos, de los familiares y de los ciudadanos. Son pequeñitos apoyos hormigas, pequeñas aportaciones hormigas. Porque no queremos compromisos que no podamos cumplir públicamente.

De no lograr los requisitos, ¿se sumarían a otro proyecto?

No tenemos Plan B porque estamos seguros que vamos a cumplir con todos los requisitos que exige el INE.