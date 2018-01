No soy la primera ni la última en irse del PAN: Gabriela Cuevas

La senadora Gabriela Cuevas sentencia: “en el PAN no soy la primera en irse y no seré la última’’. Y advierte: “Me voy pero estoy segura se irán mucho más voces, porque en el Partido Acción Nacional crecimos con una clara vocación democrática’’, narra en la entrevista con El Sol de México.

Y ante las críticas, entre ellas la del expresidente Vicente Fox, la expanista señala: “no me meto en los rencores ni compró los pleitos del expresidente, lo respetaré siempre. Jugó un papel importante en nuestra historia, pero esto no quiere decir que comparta las opiniones de lo que él ha venido haciendo después. Me quedó con los buenos recuerdos’’.

-¿Tiene Fox calidad moral para hacerle reclamos por haberse ido con López Obrador?

“Insistó: no me voy a meter en esos pleitos; no soy una persona que vaya a querer despepitar. Hice un anuncio muy claro sobre lo que quiero para México y es donde voy a concentrar mi energía. No me voy a distraer en pleitos ni en mezquindades, no me voy a distraer en los dramas de la dirigencia, ni tampoco en las críticas. Sé que es una decisión política, lo asumo, pero también me quedo con el compromiso de trabajar muy fuerte para que el primero de julio el resultado que tengamos para México si sea el proyecto de la reconciliación, sea el proyecto de la paz y sea un resultado favorable a López Obrador’’.

-¿Hay una recomposición en los partidos políticos?

-Sí, sin duda están cambiando mucho con las alianzas que estamos viendo, pero también vemos que hay un claro enojo al interior de muchos partidos. En el PAN no soy la primera en irse y no seré la última. Ya se había ido Margarita Zavala, Javier Lozano y Luisa María Calderón. Se fueron panistas de una larguísima trayectoria.