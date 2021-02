No soy partidario de regular las redes sociales: AMLO por iniciativa de Monreal

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que aunque el senador Ricardo Monreal tiene el derecho de presentar una iniciativa para regular las redes sociales, él no es partidario de reglamentar a los medios de comunicación.

“Soy partidario de que la prensa se regule con la prensa, pero es una facultad que tienen los legisladores, esa es su función, aprobar leyes, proponer leyes, ellos pueden presentar estas iniciativas y tienen que hacer debate y buscar que sean aceptadas y desde luego aprobadas en este caso en el Senado y entonces si presentó esta iniciativa, está en su derecho como cualquier legislador”, subrayó.

➡️Estos son los 7 puntos clave de la iniciativa de Morena para regular las redes sociales

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que no debe existir ningún tipo de censura a la libertad de prensa.

“Por eso no me gustó lo que hicieron los dueño de las plataformas cuando silenciaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump pues no acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos”, afirmó.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, dio a conocer su iniciativa de ley para regular las redes sociales “relevantes” con más de un millón de usuarios y en la que se prevén sanciones de hasta un millón de Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 89 millones 620 mil pesos, por “vulneración a la libertad de expresión”.

Finanzas Iniciativa de Monreal sobre regular redes sociales violaría T-MEC, advierten plataformas

Monreal puso a consideración de académicos, especialistas y usuarios el proyecto antes de presentarlo formalmente ante el Congreso, y aunque se declaró dispuesto a escuchar a los directivos de las redes sociales en México para mejorarlo, advirtió que no abandonará la iniciativa ni quitará “el dedo del renglón”.