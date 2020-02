No tengo nada que ver con caso Odebrecht: Osorio Chong

“No tengo absolutamente nada que ver en ninguna relación con el tema de Odebrecht, no me liga absolutamente nada a decisiones de esta empresa ni de Pemex respecto de acuerdos que hayan logrado en su momento’’, aseveró el exsecretario de Gobernación y actual senador Miguel Osorio Chong.

“No van a encontrar ningún elemento porque no tengo nada que ver con ese tema de Odebrecht’’.

Inclusive, el priista destacó que a la fecha siga rentando esa casa, misma que está en su declaración patrimonial y está claro el contrato.

“No conozco a nadie de Odebrecht, nunca nadie me fue a ver de parte de ellos, ni de Pemex ni de nadie para pedirme absolutamente ningún favor; lo niego categóricamente. Nadie es nadie, absolutamente’’.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Osorio Chong Salió al paso luego de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), asegurara que existía una investigación contra el funcionario y su casero tras detectar pagos al Grupo Constructor Tulancingo propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, dueño de dos residencias que habitó Chong, ubicada en Bosques de las Lomas y Lomas de Chapultepec, la cual se presume era utilizada por Odebrecht para la transferencia de fondos.

“Me llama la atención de una organización –MCCI- tan seria que lo haya hecho sin ningún elemento adicional y que los elementos anteriores no pudieron caminar porque no había nada’’.

Osorio Chong insistió que no está en ninguna carpeta, no hay en ninguna relación, ya dicho por la autoridad, no estoy en ninguna investigación.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Y dijo que por primera hablaría de la persona que le renta la casa; él hizo un subcontrato cuando no había ningún problema con esta empresa Odebrecht por 32 millones de pesos para hacer obras de contención en la refinería en Tula, Hidalgo, es una carretera y el aplanamiento de un terreno. Eso es todo lo que hizo de manera transparente, ahí están los contratos, detalló el senador priista.

Por ello, refrendó que “absolutamente nada de lo que se ha señalado tiene algo que ver, no estoy en ningún asunto de esta índole ni de ningún de otro’’.