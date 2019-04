Nombramiento de AMLO a miembros de la CRE será impugnado: PAN

Ciudad de México.- Ante el anuncio del nombramiento de parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de los 4 miembros de la Comisión de la Reguladora de Energía (CRE), el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri González lamentó que los nombramientos del mandatario no cuenten con la confianza del Senado.

Adelantó que esta decisión será impugnada, pues el proceso fue viciado al presentar en dos ocasiones a las mismas ternas para comisionados, y agregó que con esta decisión el Ejecutivo quiere “colonizar todos los órganos autónomos”.

Creo que es un antecedente gravísimo en la ilegalidad de lo que se está viendo y por supuesto que seguiremos impugnando en todas las vías judiciales, porque creemos que tiene vicios de origen el proceso.

Ante los señalamientos del presidente López Obrador en cuanto a que guarda diferencias con el Senado debido al rechazo de sus ternas, el líder de los senadores panistas recordó que se ha acompañado al presidente en sus propuestas cuando los perfiles son adecuados.

“Aquí fue evidente y están los audios y los videos, que no tenían el perfil, los conocimientos”, y recordó que los aspirantes habían mostrado arrogancia y e ignorancia en sus comparecencias, “eso fue lo que vimos en la última presentación de ellos dos, donde vimos que no solamente no tenían los conocimientos, tampoco tenían la actitud para ser servidores públicos”, dijo el legislador.

Por lo anterior, señaló que con perfiles como los que llegan ahora por designación del presidente López Obrador a la CRE, harán que “Pemex vuelva a tener el control de la CRE, y esto lo que va a llevar es a querer colonizar todos los órganos autónomos y este tipo de estrategias que está manejando el gobierno federal”, reprochó.

Asimismo, señaló que López Obrador tendrá que asumir el costo de sus decisiones, “lo que queremos es un gobierno de primera, y no teniendo gente que no tiene la capacidad, que eso también es corrupción”, concluyó.