Marcha feminista podría ser promovida por conservadores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si bien las mujeres convocadas a manifestarse este 9 de marzo tienen todo su derecho a expresarse y protestar, advirtió que estas movilizaciones podrían ser promovidas por el conservadurismo porque "es muy hipócrita y dado a la manipulación".

Algunas veces promueven movimientos en contra de gobiernos progresistas.

"Es claro que está la derecha metida. Así como hay mujeres que por convicción, y de manera libre protestan, también hay oportunistas”.

Asimismo, señaló que las trabajadoras del gobierno que se unan a "el 9 nadie se mueve", podrán faltar a sus labores sin que se les descuente este día.

"La que quiera participar lo puede hacer, la que decida no ir a trabajar (...) no va a haber ninguna represalia, primero la libertad".

Mujeres cansadas de la inseguridad y falta de respuesta por parte de las autoridades para hacer frente a la violencia de género y feminicidios, han realizado diversas marchas en la Ciudad de México y algunos estados de la República. Sin embargo, tras el asesinato de Ingrid Escamilla de 25 años y Fátima de tan sólo 7 años, convocaron a una nueva protesta en donde las mujeres no realicen ninguna actividad, no asistan a trabajar, a la escuela, no compren, no salgan a las calles con la finalidad de demostrar la importancia que tienen en la sociedad.

#UnDiaSinNosotras #UnDiaSinMujeres Las mujeres nos manifestaremos contra las constantes muestras de indiferencia hacia nuestra seguridad. pic.twitter.com/bbxsS4FA4P — Mujeres Sin Miedo (@SinMiedoMujeres) 20 de febrero de 2020

El paro nacional se realizará el 9 de marzo.

“¡Sin mujeres!, ¿no nos cuidan? ¿no existimos? Miren cómo sería si no existiéramos más… pasa la voz, únete. Si quemando y gritando no nos ven…¡concedido! ¡No nos verán!”, difunden en redes sociales.