Durante gobierno de EPN identificamos a empresarios involucrados al huachicoleo: Osorio Chong

SAN JUAN DEL RÍO, Qro.- (OEM-Informex).- El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que durante su gestión como secretario de Gobernacón, se generó información documentada que hace referencia a empresarios involucrados en el delito de huachicoleo, contrario a lo que hoy ofrece el gobierno federal, que emite información sin respaldo.

“Gracias a investigaciones se pudo detener a algunos empresarios que no compraban combustible y reportaban ventas de combustible, varios de ellos están detenidos, pero fue toda una cadena de delincuentes, grupos que fueron detenidos”.

Comentó que el gobierno federal cuenta con todos los elementos necesarios para identificar a quienes se dedican a este ilícito, en el que consideró, debe irse en contra de “los grandes”, de aquellos que encabezan el robo de combustible y que han generado pérdidas de alrededor de 40 mil millones de pesos.



“Nos han venido acostumbrando a esta conferencia de prensa matutina en la se habla de muchos datos, se enseñan gráficas y poco se respalda. Que hay cientos de carpetas de investigación abiertas, que hay decenas de gentes investigadas y no hay nombres, no hay información y sólo se escudan en que es para no entorpecer los procesos. Hay datos mínimos que requiere la sociedad y nosotros para estar informados”.