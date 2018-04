Peña Nieto destaca necesidad de "respeto mutuo" en reunión con Pence

Lima.- El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, destacó hoy la necesidad de "respeto mutuo" en la relación entre México y EE.UU. al reunirse con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en la Cumbre de las Américas en Lima.



"El propósito de este encuentro no es solo abordar el tema de NAFTA (siglas en inglés del TLCAN), sino hablar de la relación bilateral, de la relación que queremos mantener de colaboración y de respeto mutuo", dijo Peña Nieto durante una breve reunión bilateral con Pence en los márgenes de la Cumbre de las Américas en Lima.



Peña Nieto no hizo más declaraciones, ni quiso responder a las preguntas que hicieron los periodistas sobre si planeaba hablar con Pence sobre el muro que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere construir en la frontera con México.



Pence habló antes que Peña Nieto y no respondió a su comentario sobre el "respeto mutuo"; y aseguró estar "muy agradecido por la oportunidad" de reunirse con el líder mexicano.



"Tendremos una conversación no solo sobre el TLCAN, sino sobre una amplia gama de temas que son de interés común entre nuestros países vecinos", afirmó Pence.



La cita se produjo dos meses después de un intento frustrado de programar una reunión en Washington entre Peña Nieto y Trump, y en un momento particularmente delicado en la relación debido a la retórica sobre migración del líder estadounidense y las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Poco antes del encuentro, Pence se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien también conversó sobre el TLCAN.



"Creemos que estamos cerca. Estamos alentados por los avances en nuestras negociaciones, y confiamos en que podamos concluir una negociación exitosa", afirmó Pence en ese encuentro.



Trudeau, por su parte, dijo que las negociaciones sobre el TLCAN "están continuando y están en un tramo de avances muy positivos".



A comienzos de este mes, Trump criticó el recorrido por México de una caravana de migrantes centroamericanos que se dirigía a la frontera de su país, y llegó a decir que había sido frenada por sus presiones al Gobierno mexicano.



En respuesta, Peña Nieto emitió un mensaje en que instó a Trump a resolver los retos de la relación bilateral con base en el respeto mutuo y dijo que "si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos".