Periodistas guardaron silencio durante guerra de Calderón, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó durante su conferencia matutina para arremeter en contra del “Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia del crimen organizado”, firmado por diversos periodistas y medios de comunicación en marzo 2011 y acusar que fue un mecanismo de censura de parte del entonces presidente Felipe Calderon, mientras agregó que él no va a censurar a ningún medio de comunicación como lo hizo supuestamente el entonces presidente el presidente panista.

"Es de dominio público qué medios y periodistas guardaron silencio cuando estaban saqueando a México; además, encubrieron delitos que se cometían, como lo que significó la guerra contra el narcotráfico", reprochó el mandatario.

AMLO en la mañanera. Foto: Cuartoscuro

No obstante, el presidente omitió decir que el Acuerdo fue iniciativa realizada en aquél entonces por una treintena de medios de comunicación que convinieron evitar convertirse en “voceros involuntarios” del narcotráfico y no entrevistar delincuentes, además de no comprometer a los agentes que luchaban contra el narcotráfico y dimensionar adecuadamente la información en la materia. Es de mencionar que en aquel entonces los grupos criminales comenzaron a exigirle a medios de comunicación que fueran vehículos de difusión de sus mensajes.

Además, López Obrador al reprochar el Acuerdo, exhibió una fotografía de 2011 del los directivos de medios de comunicación que participaron.

En cuánto a los periodistas firmantes, dijo que no tienen calidad moral.

“Pueden sacar un manifiesto diario, pero no tienen calidad moral”, respondió el presidente, luego que un youtuber le preguntó cómo va a enfrentar a 180 periodistas que le pidieron en una carta que frene sus diatribas en contra de la prensa.