PGR debe sacar las manos de la elección, pero investigar a Anaya y a Meade: AMLO

Tepic, Nayarit (OEM-INFORMEX) .- Andrés Manuel López Obrador se sumó al llamado del Instituto Nacional Electoral (INE) para que el gobierno federal y sus instituciones se mantengan ajenos al proceso electoral 2018, pero que eso no impida que siga con las investigaciones tanto de Ricardo Anaya como de José Antonio Meade y las extienda a “los moches” que se repartieron durante la aprobación de las reformas estructurales.







De paso por Tepic, Nayarit, dijo: “Anaya no es una blanca paloma, está acusado de lavado de dinero y que se le investigue, eso no significa intervención gubernamental y que se investigue a Meade, porque es importante que se ventilen esos asuntos, abusaron con los moches entregados por los secretarios de Hacienda, por Videgaray y Meade, diputados que hoy son gobernadores utilizaron recursos para beneficiarse en lo personal y se conozca muy bien sobre el origen del dinero de Anaya, porque hay sospechas de los dineros que se repartieron en las mal llamadas reformas estructurales, cuando el llamado pacto por México “maicearon” a muchos”.





López Obrador dijo que al único que no corrompieron fue a MORENA y entre todos los demás repartieron los recursos.





“Las instituciones no se deben de utilizar para perseguir a nadie, no debe de utilizarse la Procuraduría con propósitos políticos-electorales, pero también se deben de aclarar los hechos de corrupciòn, por ejemplo nunca se aclaró si Josefina Vázquez Mota recibió mil millones de pesos del gobierno federal. Tanto peca el que se roba la vaca o mata la vaca, como el que le agarra la pata”.









Recordó cómo es que hoy uno de los principales colaboradores de Ricardo Anaya, Santiago Creel, entonces secretario de gobernación, junto con el general Macedo de la Concha, y algunos magistrados, así como Manlio Fabio Beltrones, dirigente del PRI, orquestaron todo y usaron las instituciones en su contra para desaforarlo. “Miren las vueltas que da la vida”.





Sin embargo insistió en “Amor y paz, solo opino porque ustedes me preguntan”.





Refirió que su visita a Nayarit obedeció y los candidatos de cada Estado serán aclarados por encuesta. Adelantó que Miguel Ángel Navarro será el candidato de MORENA al Senado junto con una mujer que está por definirse.





También estuvo con algunos empresarios de Nayarit e insistió en que “mi pecho no es bodega, las encuestas nos ponen con una diferencia de un 20 por ciento, ya no un 15 por ciento, ahora que los otros se están peleando, crecimos y estamos cerca de 20 puntos de ventaja”, terminó.





Sobre la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre aumentar aranceles al acero y al aluminio, Andrés Manuel calificó el asunto como “muy delicado, que se debe de atender como urgencia el presidente Peña, no es cualquier cosa, debe de analizar las repercusiones, y él mismo está hablando de una guerra comercial y eso no es bueno, para nadie. Yo no estoy de acuerdo con ninguna guerra. Deben de actuar pronto los técnicos de gobierno y evitar daño a la economía nacional”.









López Obrador enfatizó que debe de transmitir certeza y confianza, evitar nerviosismo y con ello una nueva devaluación. Además de mandar un mensaje claro a Trump para que deje de utilizar a México para dar a conocer malos ejemplos.