Pide AMLO a diputados abrir expediente del gobernador de Tamaulipas

El presidente Andrés Manuel López Obrador no conoce el expediente del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y pidió que la Cámara de Diputados lo dé a conocer.

“Ojalá la Cámara de Diputados dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, que se transparente, le conviene a él, le conviene a todos”, indicó el mandatario.

“Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa, quiero leer el expediente, conocerlo, y que todos los mexicanos tengamos acceso, porque no conozco el expediente, no fabrico expedientes”, dijo el mandatario.

Durante la conferencia de prensa, López Obrador dijo que escuchó que desde Palacio Nacional se instrumentó la acusación y se elaboró el expediente, por lo que insistió en dar a conocer el expediente.

Señaló que a su Gobierno le ayudó mucho cuando dimos a conocer el expedienté de la DEA del general (Salvador) Cienfuegos, si no se da a conocer hubiésemos acabado como coladera con gritos.

El mandatario dijo que el nada debe nada tema, y ojalá los legisladores resuelvan dar a conocer el expediente completo y subirlo a la red, como lo hicimos nosotros con el general Cienfuegos, como derecho a la información y que no haya linchamientos mediáticos, esto no solo es asuntos de los medios, de las filtraciones, de los abogados, de las autoridades judiciales, es asunto de todos.