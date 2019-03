Pide AMLO terminar con “infantilismo político” por abucheo a gobernadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay mucho infantilismo político en los líderes que han abucheado a los gobernadores de los distintos estados de la República, cada vez que lo acompañan en sus giras para presentar programas y entregar apoyos económicos.

No dejan de haber resentimientos, revanchismo y hay todavía en toda la sociedad política, hay mucho infantilismo político en los dirigentes. Falta más desarrollo político, arriba, en nuestro pueblo está al cien, está avanzado, muy avanzado en esto opinó AMLO durante la conferencia mañanera.

López Obrador demandó que se abandonen esas descortesías para los mandatarios estatales, de quienes dijo, se han portado bien y por eso los defiende de las rechiflas durante los actos en las plazas públicas.

También los gobernadores, se han portado muy bien, yo por eso salgo ante una falta de respeto, los defiendo y no les gusta a algunos, pero ni modo, tenemos que ir actuando en unidad

Aunque algunos, como el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pueden incomodarse y hasta inmutarse en el acto público, como lo hizo el sábado pasado, López Obrador continuará con los mítines, y en todo caso, visitará en los palacios de gobierno a los mandatarios para no exponerlos.

Si ellos no quieren exponerse, yo podría visitarlos a ellos, porque son la autoridad en un estado. Yo tengo que tratarlos con mucho respeto, pero sí tengo que seguir en la plaza. El que no quiera exponerse, yo los visito y no hay ningún problema, no puedo yo llegar a un estado o no ir a ver a un gobernador

Por otro lado, aseveró que, por parte de Morena, sólo ha observado ese comportamiento en Guerrero, donde abuchearon al gobernador priista Héctor Astudillo, cuando arrancó la entrega de programas sociales para discapacitados.

“No lo he observado, solo en un caso que sentí que sí hubo manipulación, en el caso de Guerrero, en el caso de la visitan que hice a Tlapa, aquí lo dije, eso no se vale, es una falta de respeto, en los otros casos no”, afirmó.