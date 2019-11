Piden fin a las pugnas por Morena

“Es tiempo de unidad, de que seamos conscientes de que se dejen de lado intereses personales”, dijo Mario Delgado, quien aspira a la presidencia nacional dentro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El diputado de Morena dijo que ya es tiempo de que se ponga fin a jaloneos dentro del partido, luego de que este fin de semana se anunciara la suspensión del Congreso Nacional programado para este sábado debido a que Yeidckol Polevnsky.

“Prometimos ser un partido diferente. Tenemos que actuar de acuerdo a nuestros principios. Hago un llamado a toda la dirigencia de Morena a que se conduzcan con principios”, comentó Delgado.

Así respondió a El Sol de México al pedirle su opinión sobre los problemas internos para reconducir el proceso interno de selección de la nueva dirigencia del partido en el poder.

“Morena está en su mejor momento. La oposición está moralmente derrotada. Vamos a seguir ganando espacios, a prepararnos para volver a ganar la mayoría”, añadió el legislador.

Hay que recordar que el domingo por la mañana, la comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó de la cancelación del Congreso Nacional programado para el 30 de noviembre, donde la orden del día estipulaba que se tendría que hacer la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia nacional. Sin embargo, éste no se podrá realizar ya que faltó una firma de Polevnsky para la convocatoria del sábado.

“Hasta la fecha y hora de emisión del presente oficio, esta Comisión no tiene registro de que la solicitud antes mencionada haya sido atendida. Es por lo anterior que informamos a la militancia de Morena que, por la falta de firma de una de las partes, no fue posible emitir en tiempo y forma la Convocatoria al VI Congreso Nacional Extraordinario que se celebraría el 30 de noviembre de 2019. En consecuencia dicho Congreso Extraordinario no se llevará a cabo en los términos acordados”, informó el comunicado la CNHJ.