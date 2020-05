Plan de reapertura a nueva normalidad no será obligatorio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Plan de Reapertura hacia la "nueva normalidad" es de carácter voluntario por lo que “no van a aplicarse medidas coercitivas”.

El mandatario detalló que se está trabajando de manera coordinada con los estados y autoridades locales, por lo qué hay cooperación estrecha y “es importante que se mantenga la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas como se decidió desde el principio, la apuesta es a la responsabilidad de nuestro pueblo y ha quedado de manifiesto que el pueblo de México es un pueblo mayor de edad, responsable, consciente y participativo”.

Aseguró que se está en un momento estelar de la democracia en México, por lo que en esta etapa “no van a aplicarse medidas coercitivas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”

Desde el Palacio Nacional, López Obrador manifestó que este plan es de aplicación voluntaria, confiando en la gente y garantizando las libertades, la libertad para todo en lo más amplio posible.

Puntualizó que si hay una autoridad municipal o estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región o estado decide que no va acatar este plan, “no habrá controversia, no vamos a pelarnos, no vamos a dividirnos y no vamos a apostar a la separación”.

Acotó que es importante que se sepa, que aunque el plan ha sido consensuado en lo general, también admite el derecho a disentir.

Dijo que se habrá de informar de manera permanente lo más importante de este plan, "ya está la luz que vamos a salir del túnel en el que estuvimos y todavía nos encontramos, ya hay la esperanza de que vamos a caminar hacia adelante y la esperanza es una fuerza muy poderosa”.





