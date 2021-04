Por errores en regulación del cannabis, PAN adelanta voto en contra

La regulación del cannabis es un desorden no solo legislativo, sino jurídico, que no atiende el tema de salud y lo correcto sería pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un nuevo plazo para realizar un análisis de fondo, un estudio serio, no para atender los compromisos de Morena, declaró a El Sol de México la senadora panista Alejandra Reynoso Sánchez.

Dijo que la Comisión de Salud no ha citado para abordar el dictamen. Igualmente, apuntó que si el grupo mayoritario decide subir el tema a tribuna, el voto de los panistas será en contra.

“Si la prórroga va a hacer para algo serio, que se pida, pero si la prórroga es nuevamente para que impongan lo que quieren con sus compromisos, para qué la piden, que voten el dictamen así, pero nuestro voto será en contra’’.

Respecto a los compromisos que tiene Morena, la senadora integrante de la Comisión de Salud, recordó el video de la senadora de Sinaloa, Imelda Castro, cuando en noviembre de 2020 se aprobó el dictamen, “festejando la legalización de la marihuana; me queda la duda de esos compromisos. Lo que veo en el video de la senadora me causo mucha preocupación, el lugar, la forma y lo dicho’’.

Y es que en el video se ve a la senadora Imelda Castro desde Badiraguato, Sinaloa, donde señala que fue aprobada la Ley Federal de Regulación de la Cannabis, “con el objetivo de hacerle justicia a los pueblos que han sido criminalizados por producir enervantes; nunca más una operación Cóndor en Sinaloa, ahora los campesinos de la sierra podrán tener licencias del estado para cultivar, comercializar y exportar la marihuana’’.

Lo correcto, subrayó la panista, sería pedir la prórroga a la Corte y poner orden, es decir, entrar a la discusión de manera objetiva de lo que la Corte pide y de lo que se quiere; ser claros, porque si Morena quiere legalizar la marihuana porque tiene sus compromisos, que lo diga, “pero no es el tema de la Corte lo que frena el dictamen’’.

Destacó que solicitar un nuevo plazo a la Corte, la discusión se llevaría hasta septiembre-diciembre, es el periodo de agenda económica, y este es un tema económico, no es un tema de salud y menos como lo están planteando; como lo plantea Morena es el “business’’ y eso tiene que cubrir un impuesto, entonces que lo incluya en el paquete económico.

Alejandra Reynoso declaró que lo que se apruebe para la legalización de la marihuana sentará un precedente para otras drogas, dependiendo de qué tantos errores quieren cometer con esta aprobación , serán los errores bajo los cuales tendrán que asumir la responsabilidad para otras drogas, lo que es grave.

El exhorto a Morena es que vea por la salud de las y los mexicanos, que legisle a conciencia y no por mandato ni por compromisos que tenga, con un análisis serio y profundo, porque esto tampoco va a terminar con la violencia en el país y México merece una legislación más seria, concluyó la senadora.