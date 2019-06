PRD pide a AMLO no comprometer recursos del país por "sus ocurrencias"

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exhortó al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para que deje de comprometer los recursos de México con ocurrencias, y busque satisfacer los afanes electorales del mandatario norteamericano Donald Trump.

En voz de la diputada federal Abril Alcalá, el PRD demandó al mandatario mexicano no recortar más el presupuesto de áreas como salud para cumplir promesas al presidente estadounidense.

“Yo no sé de dónde van a sacar más dinero para atender a cientos de miles de migrantes de otras naciones que llegan a México para cruzar la frontera con Estados Unidos, porque yo eso de que “donde come uno, comen millones”, no me la creo, de verdad, a menos que de veras haga realidad la multiplicación de los panes y los peces”, para cubrir sus propios recortes presupuestales a este rubro, puntualizó la legisladora perredista.

Por lo anterior, el PRD pidió al presidente no perjudicar otros rubros, como educación, salud, medio ambiente, ciencia, tecnología y cultura, en aras de cumplir sus “ocurrencias” para satisfacer los afanes electorales de Donald Trump, porque con ello sólo conseguirá “darle manga ancha” a éste para aumentar sus demandas a México.

Para empezar, lo llamó a aclarar cómo y con cuáles recursos atenderá a los cientos de miles de migrantes, si por una parte abre las fronteras del país a la inmigración, y por otra recorta el presupuesto a las instancias facultadas para atender este flujo.

La legisladora consideró que sólo entre abril y mayo cruzaron la frontera de México hacia Estados Unidos cerca de 144 mil migrantes extranjeros, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) tuvo una reducción de 26 % en su presupuesto de este año, para quedar en mil 335 millones de pesos, sólo 1% de los cuales es para seguridad fronteriza.

Alcalá Padilla alertó que difícilmente el problema migratorio de México podrá resolverse en 45 días, y lamentó que “el actual Gobierno Federal, en lugar de mitigarlo y revertirlo, lo agrave con recortes presupuestales a las instancias encargadas de atenderlo; con sumisión al presidente estadounidense, Donald Trump, y con ocurrencias del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador".