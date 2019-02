PRI y PAN han formado un bloque para no avalar la Guardia Nacional: AMLO

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tanto el PRI y el PAN han formado un bloque para no avalar la conformación de la Guardia Nacional, misma que se discute en el Congreso de la Unión.

Hay una actuación de rechazo del PAN y del PRI. Hablando en plata. En bloque están actuando los senadores del PAN en contra de la creación de la Guardia Nacional. Ojalá y modifiquen esa actitud que no ayuda, porque se requiere de la Guardia Nacional.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, López Obrador indicó que se tiene un problema serio de inseguridad y violencia, que creció porque los gobiernos anteriores no atendieron las causas, no combatieron la pobreza y no garantizaron la seguridad pública.

Simularon que enfrentaban el problema de la inseguridad con operativos, pero todo en el esquema de la publicidad, en la detención de líderes de organizaciones delincuenciales sin que se atendiera el problema de la inseguridad.

Sostuvo que no se cuenta con policías, ni con elementos suficientes para proteger a la población, ya que el presidente sólo dispone de 20 mil efectivos para enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia.

El Primer Mandatario acotó qué hay una actitud partidista en el Senado y en Diputados y existe esta oposición a la Guardia Nacional. Nosotros vamos hacer nuestra labor, pero si quería darlo a conocer, así con toda claridad.

“El PAN como partido se opone a la creación de la Guardia Nacional y un grupo de dirigentes del PRI. Me han planteado gobernadores del PRI que apoyan la Guardia Nacional pero algunos dirigentes están resueltos a no aprobar la reforma constitucional”, expresó.

Abundó que algunos gobernadores del PRI sostienen que apoyan porque ellos tienen que enfrentar el problema de la violencia y saben que es lo mejor para garantizar la seguridad pública.

La mayoría de los gobernadores del PRI han expresado su apoyo a la Guardia Nacional y ayer hubo una reunión en Gobernación y todos los gobernadores la apoyaron.

Sin embargo tengo información que algunos senadores, si estoy informado, no está el Cisen, pero el presidente tiene información. Estoy informado.

En el caso de los gobernadores "yo he podido hablar con ellos y han expresado su apoyo. Los mandatarios de Sinaloa y Campeche".

Además, en La Laguna había un problema serio. Se creó un sistema de seguridad con la Policía Militar para La Laguna y que atiende la parte de Durango y de Coahuila y fueron buenos los resultados. Esto me lo expresó el gobernador de Durango, aún siendo del PAN, es que “esto es lo que nosotros necesitamos”.

Pero el PAN está viendo esto como un asunto político, quieren utilizar como bandera para enfermarnos políticamente hablando. Es legítimo, nada más que fuera máscaras. Vamos a aclarar las cosas, estamos hablando de la seguridad de los mexicanos.

Nos podemos pelear en varias cosas, somos distintos,yo vengo de un movimiento liberal y yo les digo que son conservadores. Su postura es muy hipócrita.