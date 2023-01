Marcelo Ebrard rechaza acusaciones de Mike Pompeo sobre Quédate en México

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió a los señalamientos de Mike Pompeo sobre que pidió al gobierno de Estados Unidos ocultar el acuerdo del programa migratorio Quédate en México, de acuerdo con lo revelado por el exsecretario de Estado de ese país en su libro Never Give an Inch.

“El objetivo central de la administración Trump fue siempre la firma de un acuerdo de tercer país seguro, que obligaría permanente e inflexiblemente a otorgar asilo o deportar a todos los extranjeros que buscan protección en Estados Unidos tras pasar por México... Esto nunca se aceptó, a pesar de ciertas voces que pensaban que era mejor la firma de acuerdo similar al de Turquía con la Unión Europea”, respondió el canciller a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.

Quédate en México fue un programa impulsado por el gobierno de Donald Trump para que todos los solicitantes de asilo en Estados Unidos que llegaran por su frontera sur, tuvieran que esperar la resolución de un juez migratorio en territorio mexicano.

Ebrard Casaubón señaló que “haber evitado la imposición de tercer país es un logro de la administración de López Obrador”.

Precisiones indispensables : pic.twitter.com/TsTAfx1tOJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 26, 2023

Mike Pompeo detalla en el capítulo 7 de su libro que se reunió con Marcelo Ebrard el 15 de noviembre de 2018 —dos semanas antes de que López Obrador asumiera como presidente de México— para advertirle que Estados Unidos cerraría la frontera si en un plazo de 14 días no regresaban a los solicitantes de asilo.

“Marcelo, este es el trato: si el Estado y el Departamento de Seguridad Nacional no pueden regresar a casi todos los solicitantes de asilo a México en 14 días, vamos a cerrar por completo la frontera mexicana”, cita el libro.

En respuesta, el titular de la SRE señala que durante dicha reunión “el propio ex secretario (Pompeo) confirma que no se aceptó acuerdo alguno, sino que se escuchó la posición estadounidense de cerrar por completo los puertos de entrada y devolver a los solicitantes de asilo a la frontera sin nuestra cooperación. Esto, si no se aceptaba un acuerdo de tercer país seguro”.

Añadió que las afirmaciones de Pompeo son “parte de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un muro”.

Pompeo afirmó en su libro que no requerían el permiso de México para imponer su plan migratorio y ante la petición de mantener el supuesto acuerdo oculto o poder negarlo, que el canciller podía decir lo que quisiera.

“Marcelo, no necesitamos tu permiso para hacerlo. Queremos que haya cooperación, pero no es un requisito (...) “Me vale un bledo lo que digas. Lo que sea que te ayude internamente, es cuestión tuya”, escribió Pompeo en Never Give an Inch.