Quien desea vulnerar a AMLO no es amigo: Martí Batres

Martí Batres Guadarrama, conoce de sobra las entrañas de Morena y con esa experiencia de líder moral, hace un llamado a moderar las “ambiciones políticas’’ y a cumplir la responsabilidad que cada quien tiene.

Y sentencia: “no existe el fuego amigo, todo fuego plantea una confrontación’’.

Pero también reflexiona que sin la reducción de los recursos a los partidos políticos, a las elecciones federales y locales, la austeridad republicana será incompleta.

En Morena está agitada la pasión política rumbo a la sucesión presidencial de 2024, por un lado el relevo de Yeidckol Polevnsky, que busca reelegirse, pero tiene enfrente a Bertha Luján, que ya fue secretaria general; al coordinador de los diputados Mario Delegado y al consejero nacional Alejandro Rojas.

Son cuatro perfiles y cada uno responde a grupos de poder dentro y fuera de Morena; Polevnsky y Luján ligados al presidente López Obrador, Delgado alfil de Marcelo Ebrard, lo mismo que Rojas a Monreal.

Y están en puerta los acuerdos y consensos que se logren para las presidencias de la Mesa Directiva del Senado y Cámara de Diputados, respectivamente. La pugna es al interior de los morenistas.

Batres es líder del Senado y busca su reelección como presidente de la Mesa Directiva y desde ahí pide evitar los ataques al movimiento morenista, porque quien lo hace no son amigos. “Quien pretenda vulnerar al Gobierno de la República, no son amigos’’.

Morena obtuvo su registro como partido político nacional cuando Batres fue su líder, con el doble de los requisitos solicitados por el entonces Instituto Federal Electoral (INE), con lo cual se consolidó la vía pacífica y electoral para lograr la Presidencia de la República.

¿Buscando la reelección, senador?

Están todas las condiciones, porque finalmente el mecanismo de la reelección me permite que haya continuidad cuando se ha hecho un buen trabajo, y creo que es lógico que estemos un año más al frente del Senado de la República.

Foto: Daniel Galeana

Recuerda que el Presidente Andrés Manuel López Obrador formuló 12 legislaciones, de esos quedan revocación de mandato y consulta popular. Los demás están resueltos y tienen que ver con la reforma educativa, delitos graves, desaparición del Estado Mayor Presidencial.

La Ley de Austeridad, aunque falta que se culmine en la Cámara de Diputados, pero de ese conjunto de 12 temas, 10 están ya abordados por el Senado de la República, en principio.

En la agenda del Presidente de la República está pendiente lo del Instituto de Salud, la facturación falsa.

Para septiembre vamos a tener en las dos cámaras o en alguna o acá, la Ley de Austeridad Republicana, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a ésta hay que incorporar lo que pidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la argumentación de por qué el Presidente debe ganar determinada cantidad de recursos.

Están las leyes secundarias de educación y leyes secundarias en materia de equidad de género; temas relacionados con la Ley de Bienes Nacionales

INEXPERIENCIA FINANCIERA

¿Reducir o quitar comisiones bancarias?

Hay que consensarlo con el Sistema Financiero, porque la forma en que se planteó no fue la adecuada, “la inexperiencia como mayoría no permitió calcular el impacto que tendría esta iniciativa’’.

Esa es una iniciativa a consensarse necesariamente con los banqueros, para no tener una reacción económica negativa, que termine perjudicando a la gente.

¿Senador, cree que es falta de experiencia?

No es lo mismo plantear ciertas iniciativas siendo oposición que siendo mayoría, los impactos políticos y económicos son diferentes y hay que cuidar la estabilidad económica.

¿A Fox le faltó experiencia y a Calderón? ¿López Obrador estará en esa situación?

Lo de comisiones bancarias no sucedió en el Gobierno, sino en el Poder Legislativo.

¿La pregunta en términos generales como Gobierno?

“¿Sabes qué les faltó? Les faltó honestidad y principios a esos gobiernos’’.

¿Además de experiencia?

No era un problema de experiencia, ese es el menor de los problemas. El problema de Fox es que no quiso realizar un programa de cambio. Él lo que quiso es que hubiera continuidad. Calderón, ni quería ni podía, porque fue un Gobierno que no emanó de la voluntad popular sino del fraude electoral.

¿Cree que deben quedarse en la vida privada? ¿Exiliarse? ¿Retirarse?

Están en su derecho de opinar, de criticar. Los demás también tenemos el derecho de criticarlos. Risible que estén tan preocupados de lo que pasa en el país hoy, ojalá hubieran tenido tanta preocupación cuando fueron gobernantes.

“Esta enjundia que tienen por conocer de todos los temas, opinar de todo, criticar todo, no la tuvieron cuando fueron gobernantes, ya pasó su oportunidad’’.

Política No me consta que titular de Segob haya presionado al PAN por Ley Bonilla: Martí Batres

“Yo no les voy a pedir ni que se callen ni que se vayan del país, de ninguna manera, pero lo que sí digo es que es ridículo que hoy pretendan tener autoridad para hablar de los temas y problemas que ellos mismos engendraron’’.

Cómo se pone Calderón a hablar del problema de la violencia, cuando nos dejó una masacre sangrienta en el país, cuando detonó una bomba de la violencia. En su sexenio pasamos de 8 mil homicidios al año, a más de 27 mil homicidios. No resolvió ningún problema y sí nos dejó un gravísimo problema.

Fox tuvo la oportunidad de hacer muchos cambios, tenía el llamado bono democrático, el apoyo de la gente, no quiso, o no quiso enfrentarse a ningún interés, al contrario, se volvió parte del sistema. “No paga impuestos el señor’’.

¿Cualquiera puede crear una organización o un partido?

Son los ciudadanos los que deciden qué partido deben existir y lo deciden con su voto. Cuando un partido político no tiene el mínimo apoyo indispensable, desaparece.

AUSTERIDAD INCOMPLETA

¿Reducir todos los recursos que se destinan?

Hay que reducirlos a la mitad.

¿Una deuda pendiente o no?

Ese es un punto pendiente. Sin esta reforma no está completo el Programa de Austeridad. Hay una reforma que implica modificar la Constitución, que es la que se refiere al financiamiento de los partidos políticos nacionales para las elecciones federales.

Pero hay otra reforma que es por mayoría, que es disminuir a la mitad los recursos que reciben los partidos locales y los partidos nacionales que participan. No se ha opinado y ahora estamos metiendo el tema.

¿Morena llega al poder y se generan ambiciones políticas?

Por un lado, se está haciendo una reforma al Poder para que sea menos ostentoso, para que el Poder sea más sencillo, para que sea más accesible, para que no se manejen intereses, para que no haya conflicto de interés.

La Ley de Austeridad, el funcionario que haya supervisado o regulado a determinadas empresas tendrá que dejar pasar 10 años para poder ser funcionario de esas empresas.

¿Planteó esta pregunta de Morena, porque viene un relevo, está previsto para noviembre?

Tiene que haber unidad. Morena no puede entrar en disputas externas, tiene que haber unidad, eso es fundamental, donde tiene una responsabilidad Morena y yo espero que se trabaje con un sentido de unidad.

¿No debería de participar el Ejecutivo en el Partido, se mantiene al margen senador?

Cada quien como militante, cada militante es un voto, pero en efecto, el partido debe tener su dinámica, importan todas las opiniones, también es importante la opinión del propio Presidente, es un líder político. Sin embargo, él tendrá su propio proceso y su propia dinámica en el partido como tal.

La clave es unidad. Hay varias modificaciones que atemperan las pasiones políticas. Ya no es tan fácil que alguien que esté en el Gobierno gane mucho dinero. “Pero de todas maneras siempre es importante moderar las ambiciones, que cada quien cumpla con su responsabilidad’’.

¿Pareciera que ya se quieren destapar de aquí a las próximas elecciones presidenciales?

“Por eso hay que moderar las ambiciones, hay que cumplir con la responsabilidad que cada quien tiene”.