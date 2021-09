Reforma eléctrica estará lista este mes de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que la reforma constitucional en materia eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estará lista en este mes de septiembre y, aseguró que, con ella, se garantizará que no se incrementen los precios de la energía eléctrica.

Durante su conferencia matutina de este lunes, el mandatario federal aseguró que hay avances para que su reforma eléctrica sea presentada en el Congreso federal, antes de que concluya el mes y, destacó que la enmienda tiene la intención de evitar que no incrementen los precios de la luz.

Finanzas Ingresos de CFE ascienden a 14 mil 329 mdd

“Voy a enviar la iniciativa de reforma a la Constitución para fortalecer a la CFE, la voy a enviar este mes, ya se está trabajando, vamos avanzados, va a ser una buena iniciativa para garantizar que no aumente el precio de la luz”, dijo el titular del ejecutivo federal.

Por otra parte, el mandatario reprochó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la devolución de mil millones de pesos a los herederos de Carmela Azcárraga Milmo, hija del fundador de Televisa y, calificó de insensibles a los ministros por esta sentencia.

“Son unos insensibles, porque pueden alegar que la ley es la ley y qué, ¿la justicia dónde queda? ¡Qué estuvo mal llevado el procedimiento!, bueno, por qué no reponen el procedimiento, ¿por qué no se plantea que se reponga el procedimiento y se haga justicia?, no es de que no presentaste a tiempo el escrito, te faltó ponerle la fecha, no asististe a la audiencia”, criticó el mandatario.

La Segunda Sala de la SCJN aprobó, en abril del año pasado, que se le devolvieran 338.9 millones de pesos a la hija del fundador de Televisa. Dinero que había pagado en noviembre de 2007 como impuesto tras la venta de 120 mil acciones de una filial de esa empresa.

Ante esto, el presidente cuestionó: “¿Cómo no se van a dar cuenta (los jueces) que se trata de mil millones de pesos, ¿qué no están ahí para impartir justicia?, eso es un problema que tenemos; sí se puede llegar a un acuerdo y recuperar recursos ya lo hemos hecho, en el caso del gas, reclusorios y otros casos".

Finalmente, el presidente dijo que en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya no hay moches, pues ahora este organismo cuenta con gente honesta y se ha eliminado la corrupción. Esto debido a que acusó que con la Reforma Energética del presidente Enrique Peña Nieto, se comenzó con la corrupción de este organismo el cual daba concesiones a modo para beneficiar a algunas empresas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Los consejeros de la CRE son gente honesta, responsable, se pudo cambiar a los miembros del consejo y todos son íntegros, honestos, sé que no hay corrupción en la CRE, que no hay moches”, dijo el mandatario.