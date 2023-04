Reforma fiscal es necesaria para sostener sistema de pensiones: Federico Rubli Kaiser

Ante el aumento de gasto en el pago de pensiones tanto de programas sociales como de los trabajadores del sector público, México tiene que implementar pronto una reforma fiscal para que el sistema nacional sea sostenible en el mediano y largo plazo, indicaron especialistas.

Federico Rubli Kaiser, exfuncionario de la Consar y especialista en afores, dijo que el gasto en pensiones representa 35 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, y de no hacer una reforma fiscal, este nivel seguirá absorbiendo el gasto público.

“Sin una reforma fiscal que genere los recursos suficientes, el costo fiscal pensionario que enfrentará México continuará creciendo”, dijo Kaiser al participar en el segundo día de la Semana de la Seguridad Social en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el analista, el gasto pensionario también representa entre 4.5 y cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, se enfila a representar seis por ciento en los próximos años.

Añadió que para el año 2032, será cuando se alcance el pico de gasto de pensionados de la Ley 73, por lo que es vital que hoy se formule una reforma que incremente los ingresos de México.

En los últimos años, dijo Kaiser, la pensión universal pasó de los mil 160 pesos en 2018 a los cuatro mil 800 pesos en 2023 y se planea alcanzar una cifra de seis mil pesos en 2024.

“Esta pensión tiene un costo anual de 340 mil millones de pesos, cifra que absorbe más de 25 por ciento de todo el gasto pensionario del presupuesto. Esto representa un costo fiscal muy importante, la planeación para obtener más recursos es vital”, comentó.

El gasto en pensiones es cercano a los 1.3 billones de pesos, “de ese tamaño es el reto. Para las pensiones del IMSS corresponden 559 mil millones; para el adulto mayor 340 mil millones; para el ISSSTE, 305.2 mil millones; para el sector militar 33 mil millones de pesos, para Luz y Fuerza 26 mil millones de pesos y otros 71 mil millones de pesos. Esto es lo que conforma el colosal gasto en pensiones, aseguró Federico Rubli Kaiser.

Formalidad impulsa ahorro para el retiro

La directora General de México ¿cómo vamos?, Sofía Ramírez Aguilar señaló que tener un trabajo formal incrementa no sólo las posibilidades de obtener un mejor estilo de vida, sino que también provocará que una persona decida ahorrar para el retiro.

Según la directiva, 57 por ciento de las personas ocupadas cuentan con empleos formales, mientras que el resto se encuentra en la informalidad. Ramírez agregó que una persona que labora en la formalidad tiene un ingreso cuatro veces mayor en comparación con el que labora en la informalidad y que eso permite incentivar el ahorro para el retiro.

La directora de México ¿cómo vamos? señaló que actualmente existen 23 millones de personas que no están ahorrando o no ahorran lo suficiente, lo que deriva en que 30 por ciento no ahorra y el resto no ahorra lo necesario.

“Las pensiones son importantes porque son el sustento económico de los adultos mayores y de sus dependientes”, dijo la doctora Asa Christina Laurell, directora de Planeación para la Transformación Institucional del IMSS y quien participó en una conferencia magistral en torno a la Semana de la Seguridad Social.